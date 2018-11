Frech, witzig, derb, auch noch mit 18

ASPACH. Innviertler Gstanzlsingen: Erfolgreich volljährig geworden, für 2019 gibt’s jetzt schon Karten.

Gelungener Premieren-Auftritt beim Innviertler Gstanzlsingen in Aspach für das bayerische Duo Tom und Basti Bild: Alois Litzlbauer

"Do pflostan zwao in oana Tour und fünf schaun erna zua!" sangen die Aspacher Tridoppler am Wochenende voll Inbrunst. Die dezenten Hinweise der Tridoppler an das begeisterte Publikum, welches gleich verstehen sollte, wer da aufs Korn genommen wird: Mützen der Straßenmeistereien! Schallendes Gelächter lösten sie nicht nur mit ihrem Loblied an die Straßenmeistereien aus, sondern wie immer auch mit ihren pointierten und lustigen Gstanzln. (Kostproben siehe rechte Spalte) und dank Witzemeister und Frontmann Pepi Meixner.

"Nichts Hinterwäldlerisches!"

Auch die "bayerischen Gastarbeiter" Tom und Basti reisten am Wochenende zum 18. Geburtstag des Original Innviertler Gstanzlsingens im Braugasthof Zwink an, um dem "ausländischen Publikum" etwas zu bieten. Mit herrlich viel Humor und jeder Menge Schmähs im Gepäck gelang das den zwei Burschen auch. Die gute Seele des Gstanzlsingens, Maria Kastinger, die seit 18 Jahren Geschmack bei der Auswahl der Gruppen zeigt, war zufrieden. Denn wieder einmal konnte sie beweisen: "Mundart ist nichts Hinterwäldlerisches!"

Nein, ganz und gar nicht. Wie geschickt man mit der Sprache, vor allem auch in der Mundart, umgehen kann, zeigte die Steirische Streich. Schüttelreime, Gstanzl, umgedichtete Hits: die Steirer nahmen kein Blatt vor den Mund.

Beeindruckend war der Weber Bene, der durch das Publikum ging und mit Stehgreif-Gstanzln überzeugte. Zu fast jedem Tisch fiel ihm spontan ein Gstanzl ein, frech, lustig, derb – aber bekömmlich.

Den Ursprung des Gstanzls wollte man an diesem Abend nicht vergessen. Das war die Aufgabe der Solinger Landlermusi. Traditionelles Landlersingen und "Alman" stand auf ihrem Programm.

Auch 2019 wird es wieder ein Gstanzlsingen im Braugasthof Zwink geben. Schnell sein heißt es beim Kartenkauf. Erfahrungsgemäß ist das Original Innviertler Gstanzlsingen schon ein paar Tage nach der letzten Veranstaltung bereits für die nächsten im kommenden Jahr ausverkauft.

Kartenbestellung bei Anna Zauner telefonisch unter der Nummer 0664/2837576, jeweils montags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr oder per Mail an anna.zauner@aon.at Weitere Informationen zum Innviertler Gstanzlsingen gibt es online unter innviertler-gstanzlsingen-aspach.at

