Flotte Damen mit "INNsound"

PRAMET. Die jungen Sängerinnen Vera, Magdalena und Annemarie sind bei Konzerten in Pramet als "INNsound" zu hören.

Konzerte in Pramet Bild: privat

"Wir sind alle im schönen Innviertel aufgewachsen und haben gemeinsam in Wien studiert. Nebenbei haben wir immer schon viel Musik gemacht und waren oft als Trio bei Hochzeitsfeiern unterwegs. In Wien haben wir unser erstes Konzert veranstaltet, weil es ein so schöner Abend war, wollen wir dies nun auch in Pramet im Kulturhaus Stelzhamermuseum wiederholen."

Bunt gemischtes Programm

Die jungen Damen kündigen ein bunt gemischtes Programm mit Pop, Balladen, Austropop und jazzig angehauchten Klassikern an: Konzerte gibt es am Freitag, 3., und Samstag, 4. August, jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind erbeten. Platzreservierungen unter Tel.: 0650/4403073.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema