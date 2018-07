Flinke Schüler: Mehr als 23.000 Euro für den guten Zweck erlaufen

RIED. Traditioneller Charity-Lauf der Franziskusschule Ried: Mehr als 300 Starter legten insgesamt 4351 Runden zurück.

4351 Runden legten die Läufer zurück Bild: privat

Im Zuge des sechsten Rieder Charity-Laufes wurden 23.312,12 Euro für den guten Zweck erlaufen. Der Reinerlös wird an die Organisation CHARity for Nepal: "Bildung macht stark" –, einem Hilfsprojekt für Mädchen und Frauen, den Sozialmarkt Ried, die Initiative Sprungbrett Bildung der Franziskanerinnen in Vöcklabruck und den Sozialfonds des Elternvereins der Franziskanerinnenschule gespendet. Gemeinsam legten die 300 Teilnehmer, bestehend aus Schülern, Lehrern und Eltern, insgesamt 4351 Runden zu je 850 Metern im Rieder Stadtpark zurück.

Die meisten Runden absolvierten die Läufer Simon Wiesenberger (2a), Maximilian Penninger (2a) und Niklas Stummer (4c) mit jeweils 31 Runden und die Läuferinnen Mona Reitböck (4b), Lisa Gurtner (1a) und Claudia Holzinger (1a) legten jeweils 27 Runden zurück.

Als Gastläufer der Handelsakademie Ried nahm auch der Beachvolleyball-Staatsmeister Peter Eglseer vom UVC Weberzeile Ried an der Veranstaltung teil.

