"Fleischhaus" ab 7. August in Schärding

SCHÄRDING. Junger Haubenkoch eröffnet am oberen Stadtplatz Restaurant "Lukas Steak".

Haubenkoch Lukas Kienbauer Bild: (Lukas)

Nicht nur in Gourmetkreisen hat sich der Schärdinger Lukas Kienbauer seit der Eröffnung seines Haubenrestaurants "Lukas" am Unteren Stadtplatz einen Namen gemacht. Mit Mitte 20 gehört der Schärdinger bereits zu den ganz Großen in der gehobenen Gastronomie. Auf seinen beeindruckenden Erfolg will sich der gebürtiger Zeller aber nicht ausruhen. Er wagt den mutigen Schritt – wie bereits berichtet – noch ein Lokal zu eröffnen. Am Dienstag, 7. August, öffnet es seine Pforten im Zentrum der Barockstadt.

Oberer Stadtplatz 21, eine Adresse, die sich Fleischliebhaber merken sollten. Seit einem Jahr wird das Haus in der Silberzeile umgebaut. Im Erdgeschoß befindet

sich das zweite Restaurant von Lukas Kienbauer. "Es wird ein Steakhaus der anderen Art. Eigentlich wird es ein Fleischhaus. Es wird unglaublich viel Fleisch geben. Vom heimisch ausgewählten Rind, das - wir selber reifen lassen, bis hin zum japanischen Wagyu Rind. Andere Saucen und Beilagen, weg vom bekannten Steakhausklischee", so der junge zwei Hauben- Koch.

In den ehrwürdig alten Gemäuern gibt es eine offene, versenkte Küche mit speziell angefertigtem Grill. Nur 22 Sitzplätze, inklusive sechs Cheftable Plätze versprechen ein familiäres Ambiente. In den Sommermonaten gibt es 24 Sonnenplätze an der Silberzeile.

Anders als im "Lukas Restaurant", wird es im "Lukas Steak" eine Speisekarte geben. Die besten Cuts gibt es Mittag von 12 bis 14 Uhr und abends ab 18 Uhr.

