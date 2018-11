Falsche Handwerker nach Diebstahl geschnappt

HANDENBERG. Die drei Rumänen gaben sich als Handwerker aus und bestahlen eine 76-jährige Pensionistin in ihrem Haus.

Die Pensionistin glaubte, dass es sich um reisende Handwerker handelt, die Montag Früh an ihrer Tür klingelten um sie über einen angeblichen Schaden an ihrer Dachrinne zu informieren. Die drei Männer, 19, 24 und 32 Jahre alt, boten die Reparatur an - und bekamen dafür 150 Euro.

Doch das dürfte einem der Drei nicht genug gewesen sein. Der 32-jährige Rumäne folgte der 76-Jährigen in den Wohnraum und stahl ihr 100 Euro aus der geöffneten Brieftasche. Anschließend fuhren die drei Arbeiten mit einem blauen Kleintransporter davon.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte das Fahrzeug noch am selben Tag zur Mittagszeit in Franking festgestellt und angehalten werden. Bei der Erstbefragung gaben die drei Rumänen an, dass sie die 250 Euro für ihre Tätigkeiten in Handenberg erhalten hätten.

Der 32-jährige Haupttäter wurde anschließend in der Dienststelle vernommen und zeigte sich teilweise geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die 76-jährige Pensionistin bekam ihre 250 Euro zurück.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema