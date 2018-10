Es geht um die Winterkrone

TAUFKIRCHEN/PR. Die Taufkirchner Damen (OÖ Liga Frauen) empfangen am Sonntag im letzten Spiel der Hinrunde die Mannschaft von Wolfern/Garsten.

Bild: Hofinger

Dabei genügt den Pramtalerinnen bereits ein Unentschieden um den Herbstmeistertitel zu fixieren. Leicht wird die Aufgabe für die Sommergruber-Truppe aber nicht. Die SPG hat die meisten Tore geschossen, die wenigsten kassiert und ist noch immer ohne Niederlage. Zudem haben die Traunviertlerinnen mit Katharina Mayr eine überragende Stürmerin in ihren Reihen, die überlegen die Schützenliste anführt. Mit 16 Treffern hat sie genau doppelt so oft getroffen wie ihre schärfsten Verfolgerinnen. Für die SVT-Damen rund um Julia Freilinger (Foto, schwarzes Trikot) wäre es natürlich eine zusätzliche Motivation, wenn sie in diesem Schlagerspiel von zahlreichen Fans angefeuert würden.

OÖ Liga Frauen: Samstag, 27. Oktober, 15.30 Uhr: SV Högl Taufkirchen an der Pram – Spielgemeinschaft Wolfern/Garsten.

