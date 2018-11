Erstes Buch mit erst 15 Jahren: "Ich lese und schreibe einfach gerne"

OSTERMIETHING, TARSDORF. Chiara Sue Seidl liest am Samstag, 24. November, aus ihrem Erstlingswerk.

Chiara Sue Seidl, die 15-jährige Jungautorin, liest in Ostermiething. Bild: OÖN-fisc

Chiara Sue Seidl, 15-jährige Jungautorin aus Tarsdorf, stellt am Samstag, 24. November, um 17 Uhr im KultOs in Ostermiething ihren Debütroman "Die sieben Gezeichneten" vor.

Die Lesung wird musikalisch umrahmt. Chiara Seidl besucht die sechste Klasse des Musischen Gymnasiums in Salzburg mit einem Literatur-Schwerpunkt. Ihr nunmehr vorliegender Fantasy-Roman umfasst mehr als 700 Seiten. Er beschreibt die spannende Geschichte von sieben jungen Menschen zwischen 11 und 17 Jahren, die einer gemeinsamen Bestimmung folgen. Über die Beweggründe diesen Roman niederzuschreiben sprach die "Braunauer Warte" mit der jungen Schriftstellerin.

Warte: Es ist ungewöhnlich in so jungen Jahren den ersten Roman vorzulegen. Was bewog Sie dazu dieses Buch zu schreiben?

Chiara Seidl: Ich lese und schreibe einfach gerne. Vor allem lange Geschichten, weil diese Platz bieten, um Verstrickungen zwischen Personen ausführen zu können.

Haben Sie die Arbeitsweise zum Schreiben des Romans in Seminaren oder Workshops erlernt?

Nein, die hat sich im Laufe der Zeit aus mir selbst heraus entwickelt. Ich begann bereits mit 12 Jahren auf einem Schreibblock Textteile zu sammeln und die Figuren zu entwickeln. Um mir selbst Dinge besser vorstellen zu können, habe ich diese gezeichnet. So etwa eine Landkarte des Landes "Aranea" in dem die Geschichte spielt.

Zeichneten Sie auch die sieben Charaktere?

Die Personen entstanden und entwickelten sich ausschließlich in meinem Kopf und im Text, nicht als Zeichnungen. Ich kann Personen nicht gut darstellen, glaube ich.

Geben Sie uns bitte einen kleinen Vorgeschmack auf Ihr Buch. Machen Sie uns neugierig.

Das Land "Aranea" wird diktatorisch regiert. Elektrizität ist nur sehr eingeschränkt zugänglich. Von den sieben "Gezeichneten" hat jeder eine ganz besondere Eigenschaft, die er langsam entwickelt. Sie folgen einem Traum, der sie zusammenführt. Mit der Hilfe von Magiern starten sie schließlich eine Rebellion gegen den diktatorischen Präsidenten.

Gelingt diese?

Das steht im Buch (lacht). Man kann die Zeit, in der die Handlung des Buches abläuft, mit keiner auf der Erde vergleichen. Mir ist es auch wichtig die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu erzählen. Lassen Sie sich überraschen.

Haben Sie Pläne für weitere Bücher?

Ja natürlich, ich arbeite bereits an einem weiteren Werk.

Haben Sie außer dem Schreiben weitere Hobbys?

Ich spiele in der Musikkapelle in Franking Querflöte und lese gerne. Einer meiner Lieblingsgegenstände ist Mathematik.

Das Buch "Die sieben Gezeichneten" ist bei Amazon, direkt bei Autorin (chiara.sue@gmail.com) und in Kürze auch auf book-on-demand.de erhältlich.

