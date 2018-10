Entscheidung über Vizebürgermeister

RIED. Gibt es in Ried einen Nachfolger für Michael Steffan (SP)? Entscheidung am Donnerstag.

Seit 2003 ist SP-Politiker Michael Steffan Vizebürgermeister in Ried. Seit der Wahl 2015 ist er hinter Gabriele Luschner (VP) und Thomas Dim (FP) dritter Vizestadtchef.

Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wird Steffan sein Amt als Stadtrat an Parteikollege Peter Stummer übergeben. Offen ist noch, ob die SP in der Person von Stummer weiterhin den dritten Vizebürgermeister stellen wird. Grundsätzlich würde dieser Posten der VP zustehen, diese hatte aber nach der Wahl freiwillig zugunsten von Steffan verzichtet. Nach dem Rückzug des SP-Politikers werden die Karten jetzt neu gemischt. Die Entscheidung, ob es überhaupt einen dritten Vertreter von Stadtchef Albert Ortig (VP) gibt, liegt bei der VP. Eine Möglichkeit ist, dass die VP den dritten Vizebürgermeister ab sofort selbst besetzt. Würde die VP allerdings zugunsten von SP-Mandatar Peter Stummer verzichten, müsste dieser am Donnerstag mehrheitlich vom Gemeinderat gewählt werden. Laut OÖN-Informationen soll sich die Rieder Volkspartei in diesem Punkt noch nicht entschieden haben.

Auch ein Verzicht des dritten Bürgermeistervertreters ist durchaus möglich. Dafür bräuchte es laut Bürgermeister Albert Ortig einen diesbezüglichen Antrag mit einer Zweidrittelmehrheit im Rieder Stadtparlament.

Ein ausführliches "Abschiedsinterview" mit Michael Steffan lesen Sie morgen in den Innviertler Nachrichten

