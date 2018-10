Emily und "Das jüngste Gericht": Zwölfjährige will Kochshow gewinnen

BRUNNENTHAL. Sport-Mittelschülerin aus Brunnenthal möchte Kinderkochshow unbedingt gewinnen - "Weil ich dann mit Mama eine Kreuzfahrt auf der Aida machen darf".

Emily will später einmal bei Haubenkoch Lukas Kienbauer arbeiten. Bild: (Burgstaller)

"Essen und Sport!" Keinen Augenblick zögert Emily Pirner mit der Antwort auf die Frage, was ihr besonders wichtig sei. "Natürlich auch Mama und Papa", ergänzt die Zwölfjährige überzeugend und diplomatisch lächelnd. In der blitzsauber aufgeräumten Küche ihrer Familie steht das schlanke Mädchen mit den dunklen langen Haaren Rede und Antwort. Schlagartig interessant ist die junge Innviertlerin, seit feststeht, dass sie in der Puls 4-Kochshow "Das jüngste Gericht" mitmachen darf.

Die Aufnahmen sind bereits im "Kasten", Details "darf ich aber nicht verraten", sagt sie um Verständnis ersuchend. Sie weiß aber auch so rund um diese Kochshow jede Menge zu berichten. Besonders viel Spaß habe ihr bei den TV-Aufnahmen der Umgang mit den gleichaltrigen "Konkurrentinnen und Konkurrenten" gemacht. Wobei es weniger um Konkurrenz ging, "wir haben uns alle gleich super verstanden".

Gemeinsam mit Stars am Herd

Besonders Spaß habe das Arbeiten mit den Juroren, allen voran Haubenkoch Didi Maier, dem Sohn der vielfach ausgezeichneten Sterneköchin Johanna Maier, und Schauspieltalent Jeremy Miliker, gemacht. Zuvor hieß es aber "ab zum Casting!". "Aus hunderten Bewerbungen wurden vierundzwanzig ausgewählt, die an der Show teilnehmen dürfen", erinnert sich Emily. Sie war überglücklich, dabei sein zu dürfen. "Pro Show kochen zwei Jugendliche gegeneinander", klärt Mutter Elke Pirner auf. Emilys Konkurrent war ein gleichaltriger Bub.

Sie habe "schon immer" gerne gekocht und vor allem der Oma in die Töpfe geguckt, erzählt Jung-TV-Star Emily. "Schon lange", sagt Mama Elke, "werkt Emily in der Küche, zuletzt zwei- bis dreimal in der Woche". Auf die Frage, was sie besonders gerne koche, braucht das Mädchen nicht überlegen: "Roastbeef, Wellington, Lamm", lächelt sie. Wohlwissend, dass man eine solche Antwort von einer Zwölfjährigen nicht unbedingt erwarte. Sie legt aber sogar nach und erklärt, dass ihr auch vegan kochen großen Spaß mache. Was bei ihr gar nicht gehe: "Pommes aus der Tiefkühltruhe!"

Obwohl erst zwölf, weiß Emily schon heute, was sie einmal werden möchte: "Mitarbeiterin bei Lukas!" Auch diese Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Die beiden bekannten Lokale des Schärdinger Haubenkochs Lukas Kienbauer kennt sie nicht nur von Besuchen mit den Eltern. Als Starkoch Lukas erfahren hatte, dass Emily an der Puls 4-Kochshow teilnimmt, lud er sie umgehend ein und verriet einige Tipps. Etwa, "dass man Ingwer am besten, weil effizientesten, mit einem Löffel schält". Aber auch das Verfeinern von Speisen mit Chili hat ihr das Lukas-Team bereitwillig erklärt.

Unterstützung und kein Neid

Emilys Freundinnen haben übrigens "alles andere als eifersüchtig reagiert", als sie erfuhren, "dass ich an der Kinderkochshow teilnehmen darf. Die waren alle super und haben sich mit mir gefreut. Nun halten nicht nur Emilys beste Freundinnen der jungen Brunnenthalerin die Daumen, dass sie bei "Das jüngste Gericht" ganz vorne landet: "Weil es für den Sieg eine Kreuzfahrt auf der Aida gibt", schwärmt Emily. Wenn es nicht zum Sieg reicht, sind Emily und ihre Mama Elke aber keinesfalls "todtraurig", weil die Aufnahmen bei PULS 4 für alle "eine wunderbare Zeit waren".

Ausgestrahlt wird der Beitrag, in dem Emily gegen ihre Konkurrentin antritt, auf PULS 4 am 4. November, um 18.15 Uhr. Der Sieger wird in einer Spezialfolge mit den besten Momenten verraten.

