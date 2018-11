Einmal Mundhygiene für die Katz’

HELPFAU-UTTENDORF. Die Hochmayrs sind erste Anlaufstelle für alle, die ihren Tieren Gutes tun wollen.

Monika und Michael Hochmayr mit ihrem Sohn bei der Arbeit Bild: Burgstaller-oön

Wie stellen Sie sich einen Tierfriseur vor? Jemand, der mit Glätteisen und Lockenwickler auf vierbeinige Kundschaft wartet? Das ungefähr geistert mir durch den Kopf, als ich das Geschäft in Uttendorf 19 betrete.

Betreten möchte. Sicherheitshalber trete ich einen Schritt zurück, um einer Dame - nein, nicht ihr, sondern den drei Dackeln an ihrer Leine - den Vortritt zu lassen. Dann steht er vor mir, Tierfriseur Michael Hochmayr. Ohne Glätteisen. Ohne Lockenwickler für Hund oder Katz. Uttendorf ist nach Schalchen und Mattighofen bereits die dritte Station von Monika und Michael Hochmayr mit ihrem Zoofachgeschäft und allem, was dazugehört. Das ist vor allem Tierernährung.

Immer mehr Hunde allergisch

"Wir haben uns auch auf Allergiker eingestellt, weil heute von zehn Hunden vier an Allergien leiden", klärt Monika auf. Die gelernte Familienhelferin gerät ins Schwärmen, wenn sie von der richtigen Ernährung von Hund und Katz und Co spricht. Als Beispiel nennt sie Hund "Bärli", dessen Besitzer drei Jahre lang von Tierarzt zu Tierarzt gefahren sei. Die schwere Erkrankung "Bärlis" hätte jedoch nicht geheilt werden können. Sie habe sich dann des Hundes angenommen und diesem "Ausschlussernährung" verordnet. Dabei würde nacheinander verschiedenes Futter getestet.

Nachdem "relativ schnell" das richtige gefunden war, war der Hund "nach drei Monaten gesund", strahlt die junge Frau, die auch auf ein Diplom für – ja, so etwas gibt es tatsächlich – Tieraromatherapie verweisen kann. Gatte Michael hört geduldig zu, als seine Frau eine Lanze für "gute Tierernährung" bricht. "Sie glauben ja gar nicht, wie viel Blödsinn in herkömmlichem Tierfutter steckt."

Ernährungsberatungen

Den quängelnden, neun Monate alten Sohn auf den Arm nehmend und liebevoll streichelnd, kritisiert sie weiter schlechtes Futter und spricht von den "unglaublichen Tricks der Futtermittelindustrie". In ihrem Geschäft würde jedenfalls nur angeboten, "was bis ins Detail geprüft" sei. Mehr noch: Monika und Michael bieten Ernährungsberatung für Hunde und Katzen an, "wir erstellen gerne exakte Futterpläne", sagt die Chefin. Doch jetzt zum Herrn des Hauses, dem diplomierten Tierfriseur Michael Hochmayr. Auch ihm ist Tierliebe ins Gesicht geschrieben, auch wenn dies nur schwer zu beschreiben ist. Vielleicht liegt es an dem gewinnenden Lächeln, mit dem dieses Ehepaar ihrer Kundschaft – der zwei- wie vierbeinigen – entgegenkommt.

Michael spricht geduldig mit dem Hund, dem er gleich eine Frisur verpassen wird, redet ein wenig mit ihm, schnappt ihn und stellt ihn auf einen Tisch. Auf dem Tischchen daneben schaut es aus wie in einem "echten" Frisierladen mit jeder Menge Bürsten Scheren, Kämmen, Schneidegeräten...

Behandlungen für Hund & Katz

Auf das Anleinen von Bello verzichtet Michael. Dem Hund taugt das Gestreichelt- und Frisiertwerden. Derweil Michael erzählt, dass er bei Langhaarhunden vielfach einen Teil der Unterwolle entferne und die Vierbeiner ihn dankbar treu anschauten, wenn er diesen die verklebten Stellen im Fell löst, die Ballen ausrasiert und die Nägel schneidet. Ja, auch Mundhygiene wird im Fachgeschäft bei M&M angeboten. Monika und Michael kassieren für solche "Behandlungen" 35 bis 85 Euro, je nach Größe der "Kundschaft".

Obwohl erst im September in die ehemalige Fleischhauerei in Uttendorf 19 eingezogen, sind Monika und Michael Hochmayr dort längst angekommen. "Wir wurden hier super aufgenommen", schwärmen sie und sind dankbar: "Uttendorf, das ist der Platz, wo wir hingehören", lächeln die beiden "Tierversteher" übereinstimmend.

