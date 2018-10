Einen Bürgermeister als "Spasti" zu bezeichnen kostet Mann 510 Euro

RIED. Verächtliche Internet-Kommentare beschäftigen immer häufiger die Gerichte.

Beschuldigter hatte im Vorfeld Diversion abgelehnt. Bild: Volker Weihbold

Verächtliche Internet-Postings werden immer häufiger zum Fall für das Gericht. Weil er während des Bundespräsidentenwahlkampfs auf einer Internet-Plattform mit Bezug zum Innviertel einen Bürgermeister beleidigt haben soll, wurde ein Mann zuletzt am Landesgericht Ried zu einer Geldstrafe "verdonnert".

Der Beschuldigte habe den Bürgermeister, der sich offenbar für van der Bellen ausgesprochen hatte, als "Spasti" bezeichnet – laut Gericht ein umgangssprachliches Schimpfwort, das unter den Bestand "Beleidigung" falle.

"Bürgermeister ist Kasperl"

Eine Diversion hatte der bislang unbescholtene Mann abgelehnt. Er wisse nicht, warum er nun im Gerichtssaal sitzen müsse. Er lebe in einer Demokratie und wolle von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Und ganz im Gegenteil: "Was dieser Bürgermeister über die FP schreibt, ist unglaublich. Der gehört vor Gericht gezerrt", so der Beschuldigte, der auch von "linker Justiz in Österreich" spricht und zu seinem Posting stehe. Ein Politiker müsse so etwas vertragen, so der Beschuldigte, der den Bürgermeister im Schwurgerichtssaal auch noch als "Kasperl" bezeichnete. Richterin Claudia Lechner bremst den Mann ein: Alle werden gleich behandelt, die Meinungfreiheit hat ihre Grenze erreicht, wenn jemand beleidigt werde. Insgesamt 510 Euro muss der Mann bezahlen, ansonsten steht ein Urteil ins Haus.

Er hätte sich einen Freispruch erwartet, so der Beschuldigte. "Aber wenn Sie alle strafen wollen und dabei glücklich sind, dann machen Sie es halt", so der Mann zur Richterin, die ihm einen Erlagschein aushändigt. "Soll ich draufschreiben ’für den Bürgermeister‘?" Das Geld gehe selbstverständlich an die Staatskasse, so das Gericht.

Vorsicht bei Schülerausweisen

Generell gelte, auch bei Internet-Postings, auf Facebook und Whatsapp Beleidigungen zu unterlassen, zumal alles gespeichert sei, so Richterin Claudia Lechner nach der Verhandlung zu einer im Gerichtssaal anwesenden Schulklasse. Es drohen zivilrechtliche Klagen – im Fall von Beamten oder geschützten Gruppen übernehme die Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung.

Auch die Staatsanwaltschaft gab der Schülergruppe einen Rat mit auf den Weg. "Schülerausweise fälschen ist keine gute Idee. Das sind öffentliche Urkunden."

