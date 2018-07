Eine Stadt, ein Lauf und hunderte Starter

RIED. Laufsport: Countdown für den Weberzeile Stadtlauf Ried am 25. August läuft.

Die Kinder und Jugendlichen machen in Ried traditionell den Auftakt. Bild: Ertl

Die LAG Genböck Haus Ried hat in Sachen Stadtlauf Routine. Seit mittlerweile 35 Jahren gibt es die Traditionsveranstaltung in Ried – Medienpartner sind die OÖNachrichten. Und trotzdem gab es im Vorjahr eine Premiere: Erstmals erkämpfte sich Jasmin Zweimüller vom Veranstalterverein den Sieg in der Damen-Wertung. Darüber hinaus verteidigte sie ihren Bezirksmeistertitel.

Eine Premiere wird es – unabhängig vom sportlichen Ausgang – auch 2018 geben: Die Teilnehmer starten heuer zum ersten Mal vor der Weberzeile. Von dort aus werden sie auf den verschiedenen Distanzen um Spitzenzeiten kämpfen und am Ende wieder zurückkehren. Und wer keine Lust hat, alleine zu laufen, der sollte sich für den "Weberzeile" 5er anmelden. Dieser Bewerb soll in erster Linie Hobbysportler anlocken, wobei die Mindestanzahl pro Team zwei Männer und eine Frau beträgt. Am Ende werden die Zeiten der zwei flottesten Männer und der schnellsten Dame addiert. Reine "Genussläufer" können das Ergebnis also nicht negativ beeinflussen.

Neben sportlichen Höhepunkten hat der Weberzeile Stadtlauf Ried noch eine Menge anderer Attraktionen zu bieten: Samba mit der Gruppe Salsador, eine Hüpfburg für junge Besucher, Musik am Hauptplatz und einen Moderator, der die Besucher ständig auf dem Laufenden halten wird.

Anmeldung zum 35. Weberzeile Stadtlauf Ried am Samstag, 25. August, ab 15 Uhr, online unter www.rieder-stadtlauf.at (Anmeldebestätigung mitbringen).

