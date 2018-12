Ein Herzkissen für Frauen nach Brustkrebs-Operation

RIED. Aktion "Herzkissen" auch im Brustkompetenzzentrum Ried.

Brustkompetenzschwestern Christine Mosleitner (l.) und Christina Feischl (r.) mit Herzkissen-Spenderin Doris Haidinger. Bild: (BHS/Hirnschrodt)

Patientinnen nach einer Brustkrebs-Operation erhalten am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried, ein besonderes Geschenk überreicht: ein "Herzkissen". Dieses ist nicht nur ein Symbol der Verbundenheit, sondern auch eine wichtige Stütze, um etwa Narbenschmerzen nach einer Operation zu lindern.

Die Aktion "Herzkissen" wird im Brustgesundheitszentrum am Rieder Krankenhaus seit kurzem durchgeführt. Brustkrebs ist die bei Frauen häufigste Krebserkrankung. Die Behandlung der Patientinnen in Ried erfolgt mit Unterstützung von zwei speziell ausgebildeten Schwestern, die sich um die ganzheitliche Begleitung der Betroffenen – von der Diagnostik über die Therapie bis zur Nachsorge – kümmern. Die beiden Brustkompetenzschwestern in Ried sind auf die Aktion Herzkissen, die in Dänemark initiiert wurde, aufmerksam geworden. Sie haben dazu aufgerufen, Material für die Kissen in Herzform zu spenden.

Das Ergebnis war mehr als erfreulich: Nicht nur Stoffe wurden gespendet, zwei Frauen brachten auch gleich mehr als 30 fertige Kissen ins Brustkompetenzzentrum. Eine von ihnen ist Doris Haidinger. Sie sagt. "Ich bin in Karenz bei meinem Sohn zu Hause und habe viel für ihn genäht. Mit den Stoffresten wollte ich etwas Sinnvolles machen." Auch ihre Mutter sei Brustkrebspatientin, die Information über die Aktion habe ihr Mann am Schwarzen Brett gelesen. "Das war ein weiterer Ansporn für mich", sagt sie.

Die beiden Brustkompetenzschwestern Christina Feischl und Christine Mosleitner sind zufrieden: "Wir sind froh, dass wir unseren Patienten ein Symbol für Herzlichkeit und ein nützliches Hilfsmittel geben können."

Das Herz wird unter dem Arm getragen und soll Narbenschmerzen nach der Operation lindern, da weniger Druck auf das Gewebe wirkt und der Lymphfluss nicht blockiert ist. Auch im Liegen und beim Autofahren kann das Kissen verwendet werden.

