Dreimal am Bergland-Stockerl: Annis Milchkühe sind die besten

WALDZELL. Säge- und Müllermeisterin Anna Brettbacher als Landwirtin erfolgreich – 11.000 Bergland-Milchlieferanten aus dem Feld geschlagen.

Über Kuh Resi hinweg gibt es Streicheleinheiten für ein weiteres Parade-Rind von Anna Brettbacher – "Mia". Bild: Burgstaller

Ihr Sägewerk ist nicht am neuesten Stand der Technik. Trotzdem kommen viele, die exakte Arbeit schätzen, um bei Anna und Anton Brettbacher ihr Holz schneiden zu lassen. Die "Höschmühlners", so der Vulgoname, betreiben aber auch eine Landwirtschaft. Was heißt eine? Es ist DIE Landwirtschaft, wenn es um die sauberste an Berglandmilch gelieferte Milch des Jahres 2017 geht. Anna hat sich mit der Milch ihrer sieben Kühe gegen 11.000 Bergland-Milchlieferanten durchgesetzt. Und das, obwohl sie "nur" Meisterin des Sägens und Müllnerns ist, "Landwirtschaft habe ich mir selbst gelernt", lächelt sie.

Als wir Anna Brettbacher besuchen, ist ihr der ganze Wirbel um ihre Person gar nicht recht. "I woa jo eh scho im Fernsehn", meint sie bescheiden. So nebenbei rutscht ihr heraus, dass sie nicht nur im Vorjahr die mit Abstand beste Milchlieferantin von Bergland war, sondern in den zwei Jahren davor bereits Platz zwei belegt hat.

Beim Erringen des ersten der zwei zweiten Plätze bekam sie ebenfalls eine Einladung zur Preisüberreichung nach Linz. Entrüstet lehnte Gatte Anton ab, sie zu chauffieren. Dazu hätte er sicher keine Zeit. Wenn sie schon meine, bei dem Spektakel dabei sein zu müssen, solle sie mit dem Zug fahren. Gesagt, getan. "Des Blede war nur, dass i an riesigen Geschenkskorb kriagt hab." Mit diesem musste sie sich zum Bahnhof plagen. Im Zugabteil hat er ihr dann die ganze Sicht verstellt.

Interview mit Bravour

Zur zweiten Zweitenplatzehrung ist dann der Mann gefahren. Heuer hatte sich sogar ein kleiner Fanclub um Ortsbäuerin Petra Seyfried gebildet, der Anni ins ORF-Zentrum nach Linz begleitet hat. Das dortige Interview hat sie mit Bravour bestanden. Um den gigantischen Erfolg der Waldzellerin zu verstehen, hier einige Vergleichszahlen: Um in der "Mercedes-Liga" der Milchqualität zu landen, in der Fachsprache "S-Klasse" genannt, dürfen pro Milliliter Milch die Keimzahlen 50.000 und die Zellzahlen 200.000 nicht überschreiten.

Nur 36 Cent für den Bauern

Bergland-Siegerin Anni Brettbacher erreichte mit ihrer Siegermilch bei den Keimzahlen lediglich 5000 und bei den Zellzahlen nur 15.000! Um das Geheimnis ihrer blitzsauberen Milch befragt, schmunzelt die "Höschmühlnerin" nur vielsagend: "Sauber arbeiten. Euter gscheit putzen und schauen, dass nichts in die Milch kommt." Milchbauern wissen, dass das viel leichter gesagt als getan ist. Wer nun glaubt, bei den Brettbachers gehe es im Stall steril zu, der irrt gewaltig. Katzen tummeln sich vergnügt herum, ja hier dürfen auch noch Schwalben nisten. "Die sind unser bestes Insektenvertilgungsmittel", lächelt die Bäuerin.

Ungerecht empfindet die bundesbeste Bergland-Milchlieferantin den Milchpreis und die EU. "Schaut’s euch nur den Diesel- und den Bierpreis an und dann den Milchpreis. Dann is ois gsagt." Der Dieselpreis liegt derzeit bei mindestens 1,20 und der Bierpreise bei mindestens 3,20 Euro. Der Liter Milch hingegen ist bereits um rund einen Euro zu haben. Wovon der Bauer höchstens 36 Cent sieht.

"Und das auch nur in der S-Klasse", ist Anna Brettbacher das Lachen vergangen. Auch wenn man die EU generell nicht schlecht machen dürfe. "Sie wird schon auch wo ihr Gutes haben."

Was aber die Landwirtschaft angehe, könne sie dieser Gemeinschaft wenig Positives abgewinnen, sagt Anna Brettbacher und streicht ihrer Kuh Resi gedankenversunken über den Rücken.

