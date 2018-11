Drei Rieder Lehrlinge hoffen weiter, nicht nach Kabul abgeschoben zu werden

RIED / WIEN. Brüder werden von Unternehmer Michael Großbötzl und Jurist Benno Wageneder unterstützt.

Lehrling Ehsan Ibrahimi und Unternehmer Michael Großbötzl Bild: privat

Michael Großbötzl, Rieder Gemeinderat der VP und Geschäftsführer einer Malerei in Ried, ist ein durchaus emotionaler Mensch. Vor allem wenn er Ungerechtigkeit empfindet, ist Großbötzl einer, der klare Worte spricht. Das soziale Engagement des Unternehmers für den Afghanen Ehsan Ibrahimi, der in seinem Unternehmen bereits das dritte Lehrjahr absolviert, ist bekannt.

Großbötzl trat österreichweit im Fernsehen auf und wurde für sein Engagement im Herbst mit dem Integrationspreis des Landes ausgezeichnet. Die Abschiebung seines Mitarbeiters aus Afghanistan wurde in allerletzter Sekunde durch die Aufhebung eines zweit-instanzlichen Abschiebebescheids durch den Verfassungsgerichtshof verhindert. Der Malerlehrling war da schon auf dem Weg zum Flughafen Wien. Von dort hätten er und seine zwei Brüder, die ebenfalls in Ried eine Lehre absolvieren, nach Kabul abgeschoben werden sollen.

Ungewissheit geht weiter

Jetzt ist wieder die Justiz am Zug, die Zeit der Ungewissheit für die drei Brüder geht weiter. Rechtsanwalt Benno Wageneder aus Ried unterstützt die drei Lehrlinge bei ihrem Kampf um das Bleiberecht. "Das Bundesverwaltungsgericht ist am Zug und muss darüber entscheiden, ob beispielsweise subsidiärer Schutz in Österreich gewährt werden kann", sagt Wagen-eder, der seine Argumentationen auf einen UNHCR-Bericht stützt. "In diesem heißt es sinngemäß, dass in Kabul keine Sicherheit für Leib und Leben gegeben ist. Wenn das Bundesverwaltungsgericht diesem Bericht folgt, dann wäre eine derzeitige Abschiebung meiner Meinung nach unzulässig", sagt Wageneder, der von Grünen-Landesrat Rudi Anschober in den vergangenen Monaten politisch maßgeblich unterstützt worden war.

Großbötzl: "Ein Etappensieg"

Großbötzl weiß, dass die drei Brüder noch lange nicht am Ziel angelangt sind, ist aber trotzdem vorsichtig optimistisch: "Wir sind froh, einen Etappensieg errungen zu haben. Ehsan hat mittlerweile den Staplerschein gemacht und übernimmt in der Firma bereits völlig eigenständig verschiedene Bereiche. Er ist für unsere Lackierabteilung ein enorm wichtiger, fleißiger Mitarbeiter", sagt der Unternehmer, der mit der politischen Linie der VP-Bundespartei in Sachen Aufenthaltserlaubnis für Lehrlinge unglücklich ist. "Es braucht Lösungen für Mangelberufe. Diese sind für die Nahversorgung und eine funktionierende Wirtschaft im ländlichen Raum sehr wichtig", sagt Großbötzl.

Lob für Grünen-Landesrat

Das Engagement von Integrationslandesrat Rudi Anschober hebt er hervor: "Anschober werkt mit Händen und Füßen und gibt nicht auf. Ich richte das auch meinen Parteikollegen in der VP aus, dass wir hier gefordert sind. Eine Möglichkeit wäre ein regionaler Ausbau der Rot-Weiß-Rot-Karte für Mangelberufe. Das gehört umgesetzt. Immer nur reden, das ist zu wenig", sagt der Rieder Unternehmer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die kurze Phase der Erleichterung über die Aufhebung des Abschiebebescheides ist bei den drei Lehrlingen aber mittlerweile wieder dem Hoffen und Bangen vor der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gewichen. "Die Ungewissheit ist für alle eine schwere Situation", sagt Großbötzl.

