"Donaufürst" fädelt mögliche Synergie mit künftigem Tourismusverein ein

SCHÄRDING. Alle Gemeinden des Bezirkes Schärding in Zukunft bei "Donau OÖ", was Bernhofer freut.

Da Schärding in der Inn-Donau-Ecke vergleichbare Angebote sowie Zielgruppen mit der Donauregion hat, hält Bernhofer Zusammenschluss für erfolgversprechend. Bild:

Warum der Tourismusverband Schärding beabsichtigt, mit der Donau OÖ zu fusioniert, hat TV-Geschäftsführerin Bettina Berndorfer im OÖN-Interview ausführlich erklärt. Friedrich Bernhofer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Donau OÖ, hält die Entscheidung für klar nachvollziehbar. Ein gemeinsamer Tourismusverband im Innviertel wäre seiner Meinung keine sinnvolle Lösung gewesen.

Volkszeitung: Die Werbegemeinschaft Donau OÖ wächst enorm durch die Fusionierung mit anderen Tourismusverbänden. Hört sich an, als wäre diese der große Gewinner durch das neue OÖ. Tourismusgesetz...

Bernhofer: Die WG Donau OÖ gibt es seit 27 Jahren, sie ist jedoch kein Tourismusverband, sondern ein Verein mit derzeit 50 freiwilligen Mitgliedsgemeinden. In Folge des neuen OÖ. Tourismusgesetzes haben 33 derzeitig eingemeindige Tourismusverbände beschlossen, im Jänner 2019 dem neuen Tourismusverband "Donau OÖ" zu gründen. Laut Gesetz werden im künftigen Aufsichtsrat die Beitragszahler, also die Unternehmer, das Sagen haben und auch den Vorsitzenden stellen.

Was verändert sich bei der Donau OÖ? Gibt es mehr Personal, eine neue Struktur/Ausrichtung?

Unser Verein und die GmbH bleiben bestehen und werden sich primär um die überregionale Tourismus-Infrastruktur im Bereich Radfahren, Wandern und Schifffahrt kümmern. Der künftige Tourismusverband wird laut Gesetz vor allem für das Tourismus-Marketing im In- und Ausland zuständig sein und weiters mit zwei bis drei neuen Regionalbetreuern eng mit den Tourismusgemeinden und -betrieben zusammenarbeiten. Für die Tourismusaufgaben vor Ort beabsichtigt der Verband zum Unterschied von anderen, 40 Prozent der Tourismusabgaben den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.

Wie wichtig war es Ihnen, dass auch der TV Schärding die Absicht erklärt hat, mit der Donau OÖ zu fusionieren?

Schärding hat alle Möglichkeiten für künftige Mitgliedschaften gründlich geprüft. Erst dann hat sich der gesetzlich dafür zuständige Tourismusvorstand für die Donau OÖ als eine der fünf Tourismusdestinationen des OÖ. Tourismus entschieden. Da Schärding in der Inn-Donau-Ecke vergleichbare Angebote sowie Zielgebiete und -gruppen mit der Donauregion hat und wie unser Verein auch eng mit Bayern zusammenarbeitet, erscheint mir die gemeinsame Tourismuszukunft in einem Verband sinnvoll und erfolgversprechend. Der TV Schärding plant, mit 1. Jänner 2020 dem Donauverband beizutreten.

Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass es auch weiterhin eine Tourist-Info an der Alten Innbrücke in Schärding gibt?

Das können und werden auch künftig die Schärdinger in Eigenverantwortung entscheiden. Wegen der großen Zahl an Tages- und Nächtigungsgästen wäre das sicher sinnvoll.

Das Innviertel wird durch die Fusionierungen "gespalten". Wäre es nicht sinnvoller gewesen, einen großen Tourismusverband zu machen und somit auch die Marke Innviertel zu stärken?

Ohne Schärding und Andorf wäre der Bezirk Schärding gespalten. Auch in den drei anderen Landesvierteln werden die Tourismusgemeinden der Donauregion dem künftigen Verband Donau OÖ angehören, weil sie sich zur nationalen und internationalen Tourismusmarke Donau bekennen, die auch im Rahmen der EU-Donauraumstrategie in einer Breite von rund 60 Kilometer beworben wird. Unsere Gäste orientieren sich nicht nach Staats-, Landes-, Viertel, Bezirks- oder Gemeindegrenzen. Hätte in Zukunft jedes Viertel nur mehr einen Tourismusverband, gäbe es in Oberösterreich statt derzeit über 100 Verbänden nur mehr vier. Diese Lösung hätte im Lande sicher keine Akzeptanz gefunden. Die geplanten 15 bis 20 Verbände sind da die bessere Struktur. Für mich ergäbe es auch keinen Sinn die Salzburg nahen Gemeinden des Bezirkes Braunau in einem Verband mit den Donaugemeinden des Bezirkes Schärding zu bewerben.

Was sind die Herausforderungen der Zukunft in der Tourismusbranche?

Da die Urlauber laufend mehr werden, die nicht mehr in ferne Länder fliegen wollen, sollten wir den österreichischen Donauraum in der aus den drei Donau-Bundesländern bestehenden ARGE Donau Österreich verstärkt in unseren Nachbarstaaten als Naherholungsraum bewerben, den man mit der Bahn oder dem eigenen Fahrzeug problemlos erreichen kann. Zudem sollte im Rahmen der EU-Donauraumstrategie die Zusammenarbeit vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer im Kulturtourismus deutlich verbessert werden. Die bestehenden UNESCO-Welterbestätten und die künftigen, wie z.B. der römische Donaulimes, die ehemalige Grenze des römischen Weltreiches, würden sich dafür bestens eignen.

Wie lange haben Sie noch vor als Vorsitzender der Donau OÖ zu fungieren? Was wollen Sie noch konkret mitgestalten?

Als Vorsitzender des Vereines und des Beirates der GmbH Donau Oberösterreich ist es mir ein Anliegen, die möglichen Synergien mit dem künftigen Donauverband noch einzufädeln, damit auch in Zukunft sinnvoll und wirtschaftlich Marketing aus einem Guss mit allen Tourismusgemeinden und -betrieben realisiert und die bisherige Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden kann.

