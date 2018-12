Dietmarpreis 2019 zeichnet Akzente und Visionen für das Innviertel aus

RIED. Der Preis der sechs Rieder Serviceclubs ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert.

Vertreter der Rieder Serviclubs laden ein: Norbert Freund (Lions), Herwig Pernsteiner (Rotary), Gabriele Puttinger (Soroptimist), Bernhard Ziegler, Gerald Ecker (Round Table), Waltraud Zeilinger (Ladies Circle), Wolfgang Dallinger (Kiwanis) Bild: (rokl)

Der Dietmarpreis 2019 steht unter dem Thema "Akzente und Visionen für das Innviertel". Mit diesem Thema setzen die sechs Rieder Serviceclubs, die diesen Preis vergeben, ein Zeichen in Richtung Zukunft. Die Organisation der Preisvergabe liegt diesmal in den Händen von Round Table 31 Ried.

Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben, auch 2019 gibt es wieder drei Kategorien: Neben dem "Dietmarpreis" wird auch ein "Nachwuchs-Preis" ausgelobt, beide Preise sind mit jeweils 3000 Euro dotiert. Zusätzlich wird ein nicht-dotierter "Ehrenpreis für das Lebenswerk" vergeben. Jeder Preisträger erhält eine Skulptur des Kopfinger Glaskünstlers Rolf Brühlmann.

Der Dietmarpreis wird seit 1995 von allen Rieder Serviceclubs – Ladies Circle, Soroptimist Ried-Innviertel, Lions Club, Rotary Club, Round Table 31, Kiwanis Club – vergeben, damit werden sozial-karitative Aktivitäten sowie kulturelle und wissenschaftliche, innovative und ökologische Leistungen ausgezeichnet. Mit der Vergabe eines "Nachwuchs-Preises" wollen die Serviceclubs vor allem junge Menschen – Einzelpersonen oder Vereine – zur Teilnahme ermutigen. Dadurch sollen talentierte Nachwuchskräfte bzw. Jungforscher sowie junge Menschen mit sozialem Engagement gewürdigt werden.

Nominierung ab sofort möglich

Im Mittelpunkt stehen diesmal "Akzente und Visionen für das Innviertel". Regional wirksame Aktivitäten bzw. regionales Engagement sollen 2019 mit dem Dietmarpreis besonders ausgezeichnet werden. Der Preis in jeder Kategorie wird an Einzelpersonen (ohne Rücksicht auf Geschlecht und Staatsangehörigkeit) oder an Gruppen (Vereine, Verbände, Institutionen) vergeben. Die Preisträger sollen aus der Region Ried bzw. aus dem Innviertel stammen oder hier ihre Leistung erbracht haben. Wer die Kriterien erfüllt, kann die Teilnahme selbst einreichen, auch Nominierungen durch Dritte sind möglich. Nominierungen für den Nachwuchspreis sind für Kandidatinnen und Kandidaten bis zum 25. Lebensjahr möglich.

Nominierungen können ab sofort per Mail oder Post eingereicht werden: Round Table 31 Ried "Dietmarpreis 2019", Südtirolerstraße 11, 4910 Ried im Innkreis Per Mail an: office@rt31-ried.at. Betreff: "Dietmarpreis 2019". Die Einreichfrist endet am 28. Februar.

