Die besten Plätze bei der Hitze – vom Badesee bis zum Picknick im Wald

INNVIERTEL. Die Hitzewelle lässt sich im Innviertel gut aushalten – an den geeigneten Stellen.

Freibad Ried Bild: OON

INNVIERTEL. Bei anhaltend brütender Hitze bieten natürlich die Innviertler Badeseen Erfrischung – bei Top-Qualität: Die jüngste Beprobung durch das Land weist durch die Bank sehr gute Wasserqualität aus. Wer es weniger nass, aber trotzdem kühl mag, ist in oder an den großflächigen Innviertler Wäldern vom Kobernaußerwald bis zum Weilhartsforst gut aufgehoben.

Wer in der Stadt Braunau Abkühlung sucht, findet sie unter dem Blätterdach im Braunauer Palmpark. Das hält mit dem Mittelmeer mit: Der Holzöstersee hat bereits 27 Grad, entsprechend beliebt ist der See auch bei Familien mit kleinen Kindern. Nach Perwang zum 25 Grad warmen Grabensee lockt ein nagelneues Strandbad, als Geheimtipp gilt auch der Mattsee-Zugang in Lochen-Gebertsham.

In Bächen waten

Kühler sind "Watschel-Einheiten" in den Bächen und Flüssen, etwa in Enknach und Mattig oder aber ganz einfach im Bach beim Rieder Stadtpark. Um die Betriebstemperatur auf süße Weise herunterzufahren, eignet sich ein Besuch im Eiscafé Kreuzeder in Franking. Apfel- und Mohn oder Topfen: Ins Schwitzen kommt man hier nur, wenn man sich für eine oder zwei Eissorte(n) entscheiden muss. Mehr als 30 stehen zur Auswahl

Das Kösslbachtal im Sauwald im Bezirk Schärding lädt auch bei Hitze zu einer Wanderung ein. Die Temperaturen sind dank des dichten Waldes angenehm, und eine Abkühlung im Kösslbach bietet sich geradezu an. Die Waldatmosphäre trägt ihr Übriges dazu bei, dass der Entspannungsfaktor enorm hoch ist.

Ein laues Lüftchen weht stets am Baumkronenweg in Kopfing auf 40 Meter Höhe. Besucher können über den Innviertler Baumkronen spazieren und sich am beeindruckenden Ausblick von Bayern über das Donautal bis hin zum Alpenhauptkamm erfreuen.

Dank der vielen schattenspendenden Waldbäume wird es weder den kleinen Gästen beim Spielplatz noch den großen bei der Einkehr im Waldgasthof Oachkatzl zu heiß. Am Stumergut in Eggerding ist das Baden Erholung pur. An drei natürlich angelegten Badeteichen finden ruhesuchende und Sonnenanbeter ihren Platz. Und wem es dort richtig gut gefällt, kann auch gleich mitten in der Natur campen.

Die einzelnen Stellflächen des 50 Plätze umfassenden, idyllischen Campingplatzes sind großzügig ausgelegt. Lagerfeuerstellen garantieren gemütliche Grillabende. Trotz Konkurrenz durch immer mehr private Pools sind die Freibäder der Region nach wie vor beliebt. "Die Badegäste kommen ab 9 Uhr, wenn wir aufmachen – um diese Zeit sind vor allem Frühschwimmer und Pensionisten im Bad. Die Kinder kommen aber auch schon meist am Vormittag", so Wolfgang Reindl, Bademeister im Rieder Freibad. Zwischen 600 und 1000 Besucher verzeichnet das Bad jeden Tag.

Die Besucherzahlen seien bereits die ganze Saison zufriedenstellend: "Heuer war schon das ganze Jahr viel los", sagt Bademeister Reindl.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema