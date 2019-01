Die beiden Metzgereien in Mattighofen sperren zu

MATTIGHOFEN. Die Fleischhauereien Kriechbaum und Sattlecker schließen; das letzte Wort bezüglich Nachfolger ist noch nicht gesprochen.

Ob es Nachfolger geben wird, ist noch unklar Bild: Wakolbinger

In Mattighofen gibt es zwei Metzgereien, Kriechbaum und Sattlecker. Noch. Denn bald wollen diese ihre Filialen dicht machen. Kriechbaum bereits mit Ende Jänner, Sattlecker mit Ende Juni.

Es fehlt an Personal

Grund sei ein personeller Mangel, sagt Josef Mitterbauer, der die Filiale seines Vaters Franz Kriechbaum in Mattighofen leitet. "Es gehen ein paar Dinge Hand in Hand. Hauptproblem ist aber, dass zwei Damen aufhören und es keine Nachfolger gibt. Es wird immer schwerer, geeignete Mitarbeiter zu finden. Der Metzgerberuf muss von der Pique auf gelernt sein."

Am Geschäft habe es nicht gelegen, im Gegenteil, das sei stets sehr gut gelaufen, betont er. Nach der Schließung in Mattighofen siedelt Mitterbauer in die Hauptzentrale nach Lochen um. Dort werden die Kunden weiterhin täglich betreut. Ebenso bleibt die Metzgerei auf den zahlreichen Wochenmärkten vertreten. Mitterbauer könne sich sogar vorstellen, dass das in Zukunft zunehmen wird. "In Mattighofen stehen wir wie gehabt am Samstagsmarkt."

Keinen familiären Nachfolger

Georg Sattlecker schließt seinen Laden, weil er im Juni in Pension geht. Einen familiären Nachfolger gibt es nicht. Ob das Geschäft dennoch weitervermietet wird, ist derzeit noch unklar, sagt er auf OÖN-Anfrage.

Trotz allem zeigt sich Günther Ringeltaube, Obmann der Kaufmannschaft in Mattighofen, optimistisch. Früher oder später werde man einen neuen Metzger für Mattighofen finden, ist er sich sicher. "Metzger und Bäcker sind für das tägliche Geschäft am Stadtplatz wichtig." Die nächsten Fleischhauereien sind in Schalchen, Munderfing und Lochen.

Was sich sonst noch tut

Endlich ist die Neunutzung des alten Spar-Markts am Mattighofner Stadtplatz geklärt. Nachdem die Gespräche mit diversen Hotelketten ins Leere liefen, gibt es einen neuen Plan: Ab Februar zieht eine Filiale der Hartlauer-Kette in die Räumlichkeiten ein. Die bestehende Filiale am Stadtplatz schließt.

