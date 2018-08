Die SV Guntamatic Ried zwang Wattens in einer Hitzeschlacht mit 2:1 in die Knie

RIED. Zweite Liga: Innviertler besiegten den Titelanwärter aus Tirol nach hartem Kampf.

Gemeinsamer Jubel nach dem hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Wattens. Die Fans honorierten den großen Einsatz der Mannschaft Bild: Scharinger

Bei mehr als 30 Grad auf dem Rasen führte gestern Vormittag erstmals Lukas Grgic die SV Guntamatic Ried als Kapitän in die heimische Josko-Arena. Sowohl Kapitän Thomas Reifeltshammer als auch sein Vertreter Marcel Ziegl saßen zu Spielbeginn nur auf der Bank.

Stürmer Thomas Mayer machte gegen den Titel-Mitfavoriten aus Wattens dort weiter, wo er beim letzten Heimspiel der Vorsaison, in dem er fünf Tore erzielte, aufgehört hatte. Nach einer technisch sehr starken Aktion von Neuzugang Edrisa Lubega, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzen konnte, versenkte Mayer den Ball mit einem platzierten Schuss im rechten Eck. Die Innviertler kontrollierten in der Folge das Spiel und hätten durchaus mit 2:0 in Führung gehen können. Ein Freistoßhammer aus 25 Metern von Mario Kröpfl landete kurz vor der Halbzeit nur an der Latte.

Die beiden Rieder Torschützen Darijo Pecirep und Thomas Mayer

In der 67. Minute dann die kalte Dusche für die SV Ried. Nach einem stark vorgeführten Konter glichen die Gäste aus Wattens durch Dino Kovacec aus.

Angefeuert von den rund 3000 Zuschauern drückten die Rieder trotz der großen Hitze wieder auf das Gaspedal. Nach einem Eckball stieg Darijo Pecirep relativ unbedrängt am höchsten und erzielte die erneute Führung. In der Schlussphase schwanden bei den Wikingern die Kräfte, Wattens drängte auf den Ausgleich. Groß war die Erleichterung bei der SV Ried nach dem Schlusspfiff.

Video: SV Ried siegt 2:1

"Mannschaft hat alles gegeben"

"Wir haben 70. Minuten sehr stark gespielt, haben in der Schlussphase dem hohen Tempo bei der Hitze aber etwas Tribut zollen müssen", sagte Trainer Thomas Weissenböck nach dem Spiel. "Wir hätten das Spiel nach dem 1:0 früher entscheiden müssen, ansonsten kann ich der Mannschaft, die wirklich alles gegeben hat, nichts vorwerfen. Die Stimmung im Stadion war ausgezeichnet, es wird an uns liegen, uns das Vertrauen der Fans durch harte Arbeit weiter zu erarbeiten. Wir sind in einem Entwicklungsprozess, der noch andauert. Wir sind auf einem guten Weg, den wir weitergehen werden", sagte Weissenböck.

Starkes Debüt von Lubega, hier im Duell mit dem Ex-Rieder Walch

Thomas Mayer, Torschütze zum 1:0, hob die Leistung des gesamten Teams hervor. "Wir haben auch nach dem 1:1 voll weitergemacht, das zeigt den Charakter dieser Mannschaft, die an einem Strang zieht." Die Anstoßzeit um 10.30 Uhr sei keine große Umstellung gewesen, so Mayer. "Trainer Weissenböck hat uns gut darauf vorbereitet", sagte Mayer. Lediglich die Hitze sei enorm gewesen. "Wenn es noch heißer wird, dann wird es problematisch."

Am kommenden Freitag, 10. August, gastiert die SV Guntamatic Ried beim Kapfenberger SV.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema