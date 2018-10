Die Komfortzone verlassen: Jugendliche als Sozialarbeiter

RIED. Aktion "72 Stunden ohne Kompromiss" mit 500 Jugendlichen.

Auch im Rieder Sozialmarkt halfen die Jugendlichen mit. Bild: Kath. Jugend

Jugendlichen soll der Wert und die Herausforderung in der Sozialarbeit vermittelt werden. Dass dies am besten möglich ist, wenn man sich selbst bei Sozialprojekten engagiert, haben junge Menschen aus dem Bezirk Ried bei der Aktion "72 Stunden ohne Kompromiss" erfahren. Die Aktion von Katholischer Jugend, youngCaritas und Ö3 gab jungen Menschen von 14 bis 25 Jahren diese Chance.

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Ried waren Teilnehmer aus dem Schärdinger Gymnasium am Werk. Sie trugen mit beträchtlichem Kraftaufwand die in die Jahre gekommenen Hochbeete im Garten ab, die im nächsten Jahr durch neue ersetzt werden.

Auch bei zwei Projekten der Rifa Ried waren Jugendliche aus dem Gymnasium Schärding im Einsatz. Sie haben sich in der "Fundgrube" im Upcyceln verschiedenster Dinge des Flohmarktes versucht. Dazu halfen die jungen Menschen im Rieder Sozialmarkt "Gschäftl" mit, holten Waren aus Geschäften der Umgebung ab und halfen mit, diese Waren für den Verkauf im Sozialmarkt vorzubereiten. Mit einer eigenen Initiative wurden außerdem vier Einkaufswägen voll an Lebensmitteln für den Markt in der "Aktion Kilo" gesammelt.

