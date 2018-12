Der Nikolaus kommt: Warst du denn auch brav?

Heute ist Nikolaustag! Wir haben bei Kindern nachgefragt, ob sie auch schön artig waren und wie sie sich auf den Besuch des Nikolaus’ vorbereiten.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mariela, 3 Jahre:

Ich bin doch Omas kleiner Engel! Ich habe Angst vorm Nikolaus. Er hat so einen großen Bart und er hat gar keinen Mund! Aber er ist brav. Er wird mir was schenken, weil ich auch brav bin. „Nikolaus, Nikolaus, pack’ deine Taschen aus!“, das haben wir gelernt. Und wir werden das für den Nikolaus singen. Ich habe Angst. Aber nur ein bisschen. Die Geschenke will ich schon!

Samuel, 6 Jahre:

Ja und der Nikolaus war sogar schon einmal bei mir zu Hause. Ich war brav, halt braver als mein kleiner Bruder. Ich habe mein ganzes Lego zusammengeräumt und das hat meine Mama gefreut. Und ich helfe meiner Schwester immer beim Hasen-einfangen, die laufen immer davon. Ich wünsche mir vom Nikolaus dieses Jahr einen orangen Rennwagen mit Fernsteuerung.

Leonie, 2 Jahre:

Ja, ich bin immer brav gewesen und freue mich schon, wenn am Donnerstag der Nikolaus in den Kindergarten kommt. Dort haben wir schon Lieder gesungen: „Lasst uns froh und munter sein!“ Ich war brav und bin auch lieb zu meiner Schwester Marie. Wenn der Nikolaus kommt, dann sage ich: „Hallo Nikolaus, schön, dass du gekommen bist!“ Ich hoffe, dass er mir Äpfel und Nüsse bringt.

Mario, 5 Jahre:

Der war doch eh schon da bei uns im Kindergarten! Ich habe ihn schon gesehen. Und dann hat er uns das mitgegeben, was wir vorher selbst gebastelt haben...Ich hoffe, er kommt noch einmal und schenkt mir was, weil ich schon brav war. Ich glaube, ich bekomme viele Süßigkeiten, vom Nikolaus habe ich mir nichts anderes gewünscht. Aber vom Christkind schon!

Ena, 5 Jahre:

Wir werden sehen, ob er auch zu mir kommt. Ich glaube schon, dass ich brav war, aber ich bin nicht sicher. Wenn er kommt, dann werde ich ihm ein Lied vorsingen, das ich gelernt habe. Ich habe keine Angst vorm Nikolaus, warum sollte ich denn vor ihm Angst haben? Ich verstehe nicht, warum sich andere Kinder manchmal so fürchten. Er ist doch eh nett.

Laura, 6 Jahre:

Ich war ganz brav! Ich habe meiner Mama geholfen und immer alles aufgeräumt. Und das waren nicht einmal immer nur meine Spielsachen, sondern auch die von meiner kleinen Schwester! Ich werde einen Stiefel hinausstellen, da wird mir der Nikolaus etwas reinfüllen. Der macht das nämlich immer so, wenn man brav war. Ich weiß aber nicht, was ich von ihm bekomme.

Emilia, 7 Jahre:

Ich eigentlich schon, aber mein kleiner Bruder ist ein bisserl ein Lauser. Ich habe mich selber angezogen und meine Haustiere gefüttert. Ich freue mich auf den Nikolaus, ich werde ihm mit meinen Brüdern ein Lied vorsingen, das haben wir schon ein paar mal miteinander gesungen und darauf freue ich mich schon. Ich hoffe, der Nikolaus bringt mir so eine Kamera für Kinder.

Stella, 4 Jahre:

Ich putze manchmal meine Zähne ganz alleine und da freut sich meine Mama immer sehr. Und ich spiele auch manchmal alleine. Der Nikolaus ist zu allen Kindern nett und ich glaube, dass er mir viel Schokolade mitbringen wird. Ich bin brav und meine Mama und mein Papa sagen immer, dass sie mich sehr lieb haben.

