"Der Bundschuh" und das Jubiläumsjahr 2018

Was haben die Jahre 1818, 1918, 1938 und 1968 gemeinsam? Ihrer wurde im Jahr 2018 aufgrund historischer Jubiläen besonders gedacht. Die Ereignisse dieser Jahre finden auch im neuen "Bundschuh" ihren Niederschlag.

Das Jahr 1818: Vor 200 Jahren ist das weltberühmte Lied "Stille Nacht! Heilige Nacht" erstmals aufgeführt worden. Dem 200-Jahr-Jubiläum sind gleich drei Beiträge in der neuen "Bundschuh"-Ausgabe gewidmet. Kulturamtsleiterin Sieglinde Frohmann berichtet, auf welchem Wege die Krippe, vor der das Lied das erste Mal erklang, von Oberndorf nach Ried kam. Die Krippe wird derzeit restauriert und soll rechtzeitig zur Adventzeit wieder zu besichtigen sein. Josef Hohenleitner und Ludwig Schwanninger widmen sich in ihren Beiträgen dem Leben und Wirken des Komponisten Franz Xaver Gruber.

Das Jahr 1918: An das Ende des Ersten Weltkrieges erinnert Engelbert Lagler mit seinem Beitrag über "Schutz- und Himmelsbriefe". Diese sollten den Soldaten Unversehrtheit garantieren. Grundlage dieses Berichtes bildet ein vermutlich aus Utzenaich stammendes Dokument. Ein Beitrag von Florian Schwanninger zeigt anhand der Biografie von Heinrich Reisecker, mit welchen Konflikten die Republik vor 100 Jahren zu kämpfen hatte.

Die Jahre 1938 und 1968: Die Ereignisse in diesen Jahren werden in einem Beitrag unter dem Titel "Von der Anschluss- zur Revoluzzergeneration" von Ferdinand Estermann und Peter Fußl beschrieben. Sie zeigen die großen Änderungen innerhalb zweier aufeinanderfolgender Generationen auf. So wird unter anderem die Tatsache, dass am Gymnasium Ried erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik ein Schüler ein ‘Genügend‘ im Betragen erhält, aufgezeigt.

Darüber hinaus werden unter anderem Themenbereiche wie "Adel und Reformation im Innviertel", Vogelwelt, Pilze und Botanisches im Innviertel, der Eberschwanger Burschenschaft sowie Spottnamen von Innviertler und Hausruckviertler Orten behandelt.

