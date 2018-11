"Das ist der schönste Sieg der Saison"

Neuhofen setzte sich im Wiederholungsspiel gegen halbe Regionalliga-Mannschaft durch

Neuhofen (links Georg Buttinger) feierte im Nachtragsspiel gegen Stadl-Paura Juniors/Edt 1b laut Trainer Etzlinger "den schönsten Sieg der Saison". Bild: Furtner

Bezirksliga West: Nach dem Unentschieden gegen Neumarkt überwintern die Senftenbacher mit einem Vier Punkte-Rückstand auf Herbstmeister Dorf. Für Sektionsleiter Markus Regl, der vor allem die tolle Arbeit des Trainerteams und das Auftreten der Mannschaft lobte, war die Hinrunde "absolut zufriedenstellend."

Zufrieden ist man laut Obmann-Stellvertreter Josef Gruber auch beim SV Taufkirchen. Nach einem holprigen Start mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen kamen die Pramtaler immer besser in Fahrt und sicherten sich mit 21 Punkten eine gute Basis für die Rückrunde. Besonders erfolgreich war die Feichtinger-Elf auf eigenem Platz. Mit dem 4:1 in der letzten Herbstrunde gegen Münzkirchen feierte man bereits den fünften Heimsieg.

Obwohl man auf viele junge Spieler setzte, blickt man in Gurten auf die bislang beste Hinrunde in der Bezirksliga zurück. "Die Ausgangslage ist nicht schlecht, es gibt aber noch Luft nach oben", ist Teambetreuer Daxberger überzeugt.

Durch eine knappe 1:2-Niederlage in Ranshofen fiel St. Roman noch auf den Relegationsplatz zurück. Dennoch ist Sektionsleiter Gahleitner einigermaßen zufrieden. "Wir hatten zahlreiche Ausfälle, mussten immer wieder die Startelf ändern", waren für ihn die Voraussetzungen alles andere als optimal.

1. Klasse Mittewest: "Das ist sicherlich der schönste Sieg der Saison", freute sich Trainer Etzlinger über den Dreier des USV Neuhofen, der gegen eine halbe Regionalliga-Truppe errungen wurde, besonders. Der Absteiger legte nach einem mäßigen Start eine starke zweite Saisonhälfte hin. Gab es nach den ersten fünf Runden nur magere vier Zähler, holte der USV in den letzten fünf Begegnungen gleich elf, überholte damit noch den Lokalrivalen Hohenzell und überwintert im gesicherten Mittelfeld.

2. Klasse Westnord: St. Willibald war im Nachtragsspiel dem Gegner aus Bruck klar überlegen. Die Jäger-Elf sammelte im Hebst insgesamt 22 Punkte und überwintert auf Tabellenplatz vier.

2. Klasse Südwest: "Eine so gute Herbstsaison hatten wir nicht erwartet", sagt Christian Launer, Sportlicher Leiter des SV Pfaffstätt. Erstmals nach 22 Jahren gelang es der Mannschaft von Trainer Philipp Penninger, sich den Herbstmeistertitel zu sichern. Dank des 2:0-Sieges im Nachtragsspiel gegen den Tabellenzweiten Hochburg-Ach überwintern die Pfaffstätter (mit einem Punkt Vorsprung auf die Hochburger) an der Tabellenspitze. Prunkstück des frisch gebackenen Herbstmeisters ist zweifellos die starke Abwehr, die in zwölf Spielen nur neun Gegentreffer zugelassen hat. Zugleich hat der Spitzenreiter die meisten Treffer (34) erzielt.

Spielberichte der 1. Klasse Nordwest

Senftenbach – Neumarkt/Pötting 2:2 (0:2)

Senftenbach beherrschte zwar die Partie, die Tore schossen zunächst aber die Neumarkter, die bereits in der zweiten Minute durch Hakan Celepci in Führung gingen und nach einer halben Stunde sogar das 2:0 nachlegten. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Heimischen den Druck und kamen durch einen Doppelschlag zum verdienten Ausgleich: Zuerst verkürzte Andi Feichtinger nach Braumann-Vorarbeit, drei Minuten später erzielte der eingewechselte Kronberger nach einem Schrattenecker-Freistoß das 2:2. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. Am Ende musste man sogar noch um den einen Punkt bangen, denn in der Schlussphase hatten die Hausruckviertler sogar noch die Möglichkeit auf den Matchball.

Neuhofen – Stadl-Paura Juniors/FC Edt 1b 2:0 (0:0)

Obwohl die Gäste mit einem halben Dutzend Regionalligakickern anrückten, hielten die Neuhofner gut dagegen und kamen auch zur ersten Großchance, die aber Sperl nicht nutzen konnte. Dann hatten die Heimischen bei zwei Alu-Treffern der Gäste das Glück des Tüchtigen. Nach dem Wechsel drängten die Pauringer vehement auf den Führungstreffer, der USV überstand aber diese Drangperiode, bekam nach einer Stunde die Partie wieder unter Kontrolle und ging nach einer Bilderbuchkombination über Eder und Reifeltshammer, die Marcel Freilinger mit seinem ersten Saisontreffer abschloss, in Führung. In der Folge warfen die Hausruckviertler die Nerven weg, was den Ausschluss von Kapitän Makjic zur Folge hatte. Den Schlusspunkt setzte der junge Valentin Eder, für den der Treffer gegen den Regionalliga-Keeper Lüftner sicherlich ein Highlight in seiner bislang noch jungen Karriere ist.

Bruck – St. Willibald 2:6 (1:1)

Auch wenn St. Willibald durch einen Traumfreistoß von Bytyqi früh in Rückstand geriet, war man in der Anfangsphase das aggressivere und aktivere Team, daher war der Ausgleich durch Ingo Haderer verdient. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Brucks Hodza nach zwei Gelben Karten innerhalb weniger Augenblicke vom Platz gestellt. Mit einem Mann mehr waren die Gäste überlegen und erspielten sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Hamedinger, Feldbauer und ein Eigentor sorgten für die Vorentscheidung. Bytyqi verkürzte kurz vor dem Schlusspfiff auf 2:5, ehe Daniel Haderer den Schlusspunkt setzte. Nach Spielende gingen die Wogen auf Seiten der Hausherren noch hoch, da die Brucker mit Entscheidungen von Schiedsrichter Billinger nicht einverstanden waren. Iska kritisierte den Spielleiter zu heftig, weshalb er noch die Rote Karte sah.

Pfaffstätt – Hochburg-Ach 2:0 (1:0)

Zwanzig Minuten lang dominierten die Hausherren das Spiel, verabsäumten es aber, in Führung zu gehen. Die größte Chance vergab Franz Maislinger, der vom Elfmeterpunkt scheiterte. Kurz vor der Pause klappte es dann: Maislinger machte seinen Patzer wett und traf nach einer Standardsituation zum 1:0. Kurz nach der Pause erhöhte Eniz Bahtic auf 2:0. Trotz einiger Chancen der Hochburger in Hälfte zwei blieb es beim verdienten Sieg der Pfaffstätter.

