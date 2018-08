"Das Stadtplatz-Flair wird ja gesucht"

BRAUNAU. Immobilien-Experte Christian Haidinger über Einkaufszentren und Altstadt-Probleme.

Christian Haidinger mit neuem Geschäftslokal in Braunau Bild: mora

Diesmal ging es nicht um ein Geschäftslokal für Kunden, sondern für die eigene Firma. Immobilienmakler Christian Haidinger steckt noch mitten im Umzug, das neue Kundencenter – drei Häuser weiter am Braunauer Stadtplatz – ist fertig, die Verwaltung übersiedelt bald in die Palm-Straße. Anlass für ein Interview mit dem Remax-Chef aus Braunau über Geschäftslokale, Vermieter und Innenstädte …

OÖNachrichten: Wenn ein Makler übersiedelt, gibt es sicher einen triftigen Grund. Welchen?

Christian Haidinger: Ein wesentlicher ist, dass wir jedes Jahr Wachstum hingelegt haben und mehr Schaufenster und Platz brauchen. Der andere ist, dass ich aus der Familienimmobilie leider ausziehe, weil man dort eine Mietvorstellung hatte, die jenseits von Gut und Böse ist.

Ist es symptomatisch, dass Immobilien in der Stadt zu teuer sind?

Nein. Das Problem sitzt in der Historie und bei den Hausbesitzern, insbesondere jenen, die die alten Zeiten kennen. Vor 30, 40 Jahren war der Stadtplatz ein gesuchtes Pflaster. Damals hatten wir höhere Mieten als aktuell. Der Mietpreis geht aber in allen Bezirksstädten zurück. Spitzenmieten sind in guten Bezirksstädten – dazu zähle ich Braunau trotz einiger Leerstände – liegen zwischen zwölf und 15 Euro pro Quadratmeter.

Wer interessiert sich heute noch für ein Geschäftslokal in der Innenstadt?

Grundsätzlich ist die Eins-a-Lage durchaus noch gesucht, allerdings werden erhöhte Ansprüche gestellt. Die Firmen erwarten heute ein fertiges Lokal in bestimmter Größe. Einige Liegenschaften scheiden da vom Grundriss und der Kleinteiligkeit her schon aus. Der klassische Mieter ist nicht der selbstständige Kaufmann, der war es auch früher nicht, denn der war Eigentümer. Der klassische Mieter ist eine nationale oder internationale Kette. Die wollen ein rechteckiges Lokal mit geraden Wänden, kein Gewölbe. Wo sie auch ihre Werbung umsetzen können. Das war schon aus Denkmalschutzgründen nicht machbar, der Interessent ist dann ins Einkaufszentrum gegangen.

Wunderschöne Altstadt versus moderne Geschäfte – wie stehen Sie zu dieser Gratwanderung?

Einkaufszentren und Outletcenter, die auf die grüne Wiese gebaut werden, schauen ja oft aus wie Stadtplätze und Dorfzentren. Man will das ja. Das Flair wird gesucht. Wir haben das alles, aber teilweise Vermieter, die kein Verständnis dafür haben, Auflagen, die wir nicht erfüllen können, nicht die Möglichkeit, Geschäftslokale so anzupassen, wie es der Mieter haben will. Wenn der Eigentümer nichts investieren will, dann ist’s vorbei. Und es gibt welche, die nichts in einen Vermittler investieren wollen. Mein Honorar, maximal drei Monatsmieten, war zu viel. Das Lokal steht nun seit drei Jahren leer, das sind 36 Monate ohne Miete. Das verstehe ich nicht.

Warum funktioniert bei uns das italienische Modell – in jedem Gewölbe ein kleiner Laden – nicht?

Weil der Handel bei uns anders strukturiert ist und dort mehr Leute, also Kunden, in der Altstadt wohnen. Und: Wo wir in Italien hinkommen, sind viele Touristen. Wir sind kein Touristenzentrum, wir sind eine Industriestadt.

Was müssen Vermieter erledigen und bieten, damit eine Liegenschaft interessant ist?

Sie dürfen keine Investitionsphobie haben. Es sind auch Ketten bereit, zu investieren. Wenn sie Geschäftslokale hochwertig ausstatten, erwarten sie, dass der Eigentümer die Substanz und die Fassade in Ordnung hält. In ein feuchtes Lokal geht keiner. Wenn eine internationale Kette kommt – wir haben da ja Kontakte über unsere Gewerbeimmobilienabteilung –, die in Braunau einen Standort sucht, mache ich mit den Interessenten einen Stadtrundgang. In die Vorstadt oder Linzer Straße wollen sie nicht, sondern auf den Stadtplatz, das ist Eins-a-Lage. Wenn dort schmutzige Schaufenster oder Logos von Firmen zu sehen sind, die schon vor Jahren in Konkurs gegangen sind, fällt sofort auf, dass das Objekt schon lang leer steht. Der Fachbegriff dazu heißt merkantiler Minderwert: Man nimmt an, dass da was schlecht ist. Eigentümer machen oft den Fehler, dass sie sich nicht beraten lassen. Und wenn’s dann ums Verkaufen geht, wundern sie sich über niedrige Preise. Aber wenn ein Käufer bis zu 2000 Euro pro Quadratmeter investieren muss, ist das ein großes Hindernis.

Wohnen, Kultur, Gastronomie statt Handel. Wäre es schlimm, wenn sich der Schwerpunkt in den Innenstädten in diese Richtung verändert?

Es geht schon in diese Richtung. Die Gastronomie zahlt die besten Mieten – allerdings: Nicht jeder Gastronom überlebt. Aber es geht nur, wenn man Wohnraum schafft. Die Wohnungen müssen zeitgemäß sein. Da gibt es Häuser, in denen 50, 60 Jahre nichts getan wurde, die müssen generalsaniert werden. Das kostet eine Stange Geld. Ältere Hausbesitzer wollen sich das nicht mehr antun. Wir werden auch weiterhin Handel haben. Die Leute müssen aber dann auch dort einkaufen, nicht nur im Urlaub in Italien.

Welche Rahmenbedingungen braucht es noch?

Es benötigt klare Konzepte von Stadtmarketing, Kaufmannschaft und Tourismusverband, es muss an einem Strang gezogen werden. Den Ankündigungen müssen Taten folgen. Die Innenstädte müssen etwas spüren vom neuen Marketingkonzept Braunau-Simbach. Neue Ideen fehlen mir noch.

