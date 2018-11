Das Gstanzl ist cool: Vierzeiler begeistert auch die Jugend

ASPACH. Volljährig: Innviertler Gstanzlsingen wird 18 – die Warte verlost Karten für den 9. November.

Sie organisiert und moderiert seit 18 Jahren das original Innviertler Gstanzlsingen: Maria Kastinger. Bild: rokl

Ausverkauft. Seit 18 Jahren. "Ja Gott sei Dank!", sagt Maria Kastinger, die Schöpferin des original Innviertler Gstanzlsingens im Braugasthof Zwink und nimmt entspannt einen Schluck Kaffee. "Dieser Duft, einfach was Gutes", sagt Kastinger, der das Heißgetränk übrigens erst seit ihrem 40er schmeckt. Den richtigen Geschmack bei der Auswahl der Gstanzl-Gruppen trifft sie seit Beginn an. Nur zehn Tage nach der Veranstaltung im Vorjahr waren die Karten für heuer, 9. bis 11. November, weg.

Wartelisten gibt es sowohl für Gäste als auch für Künstler. Gut müssen sie sein, spontan und zeitkritisch, ihre Pointen deftig aber nicht (nur und ständig) unter der Gürtellinie – diese Anforderungen gilt es zu erfüllen, um auf die Zwink-Bühne zu kommen. Jährliche Fixstarter sind die Lokalmatadore, die Aspacher Tridoppler mit Josef Pepi Meixner als Frontmann. Philipp Meikl, der seit fast 30 Jahren das Kaltenhauser Gstanzlsingen in Salzburg organisiert, ist ein Freund des Kastinger-Hauses. Fasziniert von den traditionellen Melodien vereint mit aktuellen Texten kam Maria Kastinger die Idee des Innviertler Gstanzlsingens. "Ich hab mir gedacht: ‚Wieso kann man das bei uns nicht auch machen, wo das Gstanzl doch bei uns beheimatet ist?’ Noch dazu, wo wir in Aspach mit den Tridopplern und der Solinger Landlermusi hier so stark sind. Die Gstanzl sind damals bei uns in Vergessenheit geraten", sagt die 52-Jährige.

Volljährig, aber nicht gewachsen

Nächste Woche wird das Gstanzlsingen zwar volljährig, gewachsen ist es allerdings nicht. Bewusst nicht, trotz großer Nachfrage. Auffällig ist der Hype um den Vierzeiler. Heutzutage gibt es mehrere Gstanzlsingen im Bezirk, etwa in Mattighofen oder Palting, sogar ein Gstanzl-Battle, bei dem sich Gstanzler und Rapper auf der Bühne duellierten, hat es im Frühjahr in der Rieder Weberzeile gegeben. "Mundart hat bei den jungen Leuten einen anderen Stellenwert bekommen, das Gstanzl ist cool geworden, das merkt man auch an der Altersstruktur im Publikum", sagt die Aspacher Konsulentin. Ob es jemals inflationär wird, kann die Gstanzl-Fachfrau nicht abschätzen.

Ein Leben mit der Natur

Worüber lacht die Grand Dame des Vierzeiler-Schmähs privat? "Über ganz profane Dinge. Hintergründigen Humor mag ich auch gerne", sagt sie. Als wertvoll bezeichnet Kastinger die Arbeit auf ihrem Bauernhof mit 40 Stück Vieh. Die Pfarrsekretärin hat den Hof ihrer Eltern übernommen, obwohl die gute Schülerin gerne Germanistik studiert hätte. Mit dieser Planänderung lebt sie aber sehr gut: "Im Leben mit der Natur relativiert sich vieles. Die Natur ist wie ein Kunstwerk und ich mag die körperliche Tätigkeit an der frischen Luft."

18. Aspacher Gstanzlsingen: Freitag, 9. November, 19.30 Uhr, Samstag, 10. November, 14 und 19.30 Uhr, Sonntag, 11., Gstanzl-Frühschoppen um 11 Uhr, Vorstellung um 17 Uhr. Kartenverlosung: E-Mail an p.bliemsrieder@nachrichten.at (Name, Adresse, Telefon) schicken. Es werden 2 x 2 Karten für Freitag verlost. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

