Clemens Walch kehrt in die Tiroler Heimat zurück

RIED. Der 31-Jährige bestritt in den vergangenen sechs Jahren 162 Pflichtspiele für die SVR, jetzt hat er große Ziele.

Abschied aus Ried: Clemens Walch wird wieder ein Tiroler. Bild: GEPA

Viel wurde in den vergangenen Wochen und Tagen über die Zukunft von SV-Ried-Kicker Clemens Walch spekuliert. Jetzt ist fix: Der 31-Jährige wechselt zum Ligakonkurrenten Wattens, die OÖN hatten bereits vorab über den geplanten Transfer berichtet.

Beim letzten Testspiel vor dem Saisonauftakt im ÖFB-Cup gegen die U23 von Manchester United am Freitag verabschiedete sich Walch, der im Sommer 2012 vom 1. FC Kaiserslautern ins Innviertel wechselte, von den Vorstandsmitgliedern und seinen Teamkollegen, am Samstag wurde er bei Wattens vorgestellt. Dem Vernehmen nach soll Walch beim Ligakonkurrenten der SV Ried einen längerfristigen Vertrag unterschrieben haben.

Nach Aussage von SVR-Manager Fränky Schiemer erhalten die Rieder von Wattens für den gebürtigen Tiroler, der in Ried einen Vertrag bis Sommer 2019 hatte, eine Ablöse. Über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart, recht hoch dürfte sie aber nicht gewesen sein.

27 Tore für die SVR

In den vergangenen sechs Jahren erzielte Walch für die SV Ried in 162 Pflichtspielen 27 Tore, weitere 22 bereitete er vor. Der 31-Jährige, der für Kaiserslautern und den VfB Stuttgart sogar in der deutschen Bundesliga spielte, wurde jedoch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. "Das mit dem Wechsel ist jetzt sehr schnell gegangen. Ich habe sofort meine engsten Verwandten und Freunde kontaktiert, dass ich wieder nach Hause komme. Wir haben ambitionierte Ziele, da will ich meinen Teil beitragen", sagte der gebürtige Tiroler. Für Ried-Manager Schiemer zählt Wattens zum Kreise der Titelfavoriten.

Sportlich gesehen geht die Elf von Trainer Thomas Weissenböck nach dem souveränen 2:0-Heimsieg am Freitag vor rund 800 Zuschauern gegen eine U23-Auswahl von Manchester United mit Selbstvertrauen in die Saison 2018/2019. Sicher ist, dass noch ein weiterer Torhüter verpflichtet wird, auch einen Torjäger will Manager Schiemer ins Innviertel holen.

Wiedersehen am 5. August

Das erste Saisonspiel bestreitet die SV Ried am Samstag, 21. Juli, im ÖFB-Cup in Dornbirn. Am Freitag, 27. Juli, erfolgt der Ligaauftakt mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Steyr. Zu einem Wiedersehen mit Clemens Walch kommt es bereits am Sonntag, 5. August, wenn Wattens um 10.30 Uhr in der Josko-Arena gastiert.

