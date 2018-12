Bus-Umstellung verlief offenbar nicht reibungslos

RIED/INNVIERTEL. Nach dem Fahrplanwechsel gibt es Beschwerden von Eltern, deren Kinder von Bus nicht mitgenommen worden seien.

Angebot ausgeweitet, nach Umstellung aber offenbar Startprobleme Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Fahrplanwechsel per 9. Dezember bringt im Innviertel zwar eine Ausweitung des öffentlichen Angebots – die Umstellung dürfte aber am Beginn nicht überall reibungslos geklappt haben. Die Mutter eines Schülers aus St. Marienkirchen am Hausruck sagt, dass ihr Sohn am Montag früh an seiner Haltestelle wegen Überfüllung nicht in den Bus Richtung Ried einsteigen konnte. Der Verkehrsverbund habe bereits mit einer Angebotsumstellung reagiert, wie es auf Anfrage heißt.

Ein Familienvater aus Neuhofen im Innkreis berichtet, am der Haltestelle Langstrass sei der Bus, der am Montag früh gemäß Fahrplan kommen sollte, gar nicht erschienen. 15 Schüler hätten vergeblich gewartet. Er habe seinen Sohn und zwei weitere Schüler kurzerhand mit dem Pkw nach Ried gebracht. Er habe telefonisch gemeldet, dass der Bus nicht gekommen sei, so der Neuhofner – und er habe die Antwort erhalten, dass der Bus sehr wohl gekommen sei, aber keine Schüler an der Haltestelle gewartet hätten. "Das stimmt nachweislich nicht", so der Familienvater.

Start-Probleme könnten nicht nur durch die Fahrplanumstellung entstanden sein, sondern auch durch die teilweise Umstellung auf einen anderen Anbieter im Zuge einer Neuausschreibung.

