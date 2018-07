Braunauer riefen zum "Hingeh'n statt Wegdreh'n" auf

BRAUNAU. 5111 Euro wurden beim Benefizkonzert gesammelt, im Vordergrund stand das Zusammenkommen.

Gespielt wurden Klassiker und eigene Songs Bild:

Die Neustädter Pfarre in Braunau war bis zum letzten Platz gefüllt, als sieben Studenten – sechs davon aus Braunau – zum "Hingeh’n statt Wegdreh’n" aufriefen. Lasse Corus, Matthias Fasching, Lena, Lukas und Michael Fink, Fabian Mühlbacher und Tobias Stachl organisierten den Abend bereits zum zweiten Mal, gemeinsam mit der Volkshilfe.

Im Vordergrund stand das Zusammenkommen von "alteingesessenen" und "neuangekommenen" Braunauern. Gegen Spenden für Hilfsprojekte in Krisengebieten und Deutschkurse teilten Asylwerber Getränke aus und boten Spezialitäten aus dem Nahen Osten an. In der zweiten Hälfte des Konzerts sprachen zwei Flüchtlinge über ihre Zeit im Heimatland und die Strapazen während der Flucht.

An dem Abend wurden 5111 Euro gesammelt, die Musiker zeigen sich überwältigt. (lp)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema