"Blaulicht-Power": 890 Einsatzkräfte übten an zwei Tagen für den Ernstfall

INNVIERTEL. Blaulichtorganisationen stellten verschiedene mögliche Notfall-Szenarien nach.

Auch die Abläufe bei der Annahme Eisenbahnunglück wurden intensiv geübt Bild: AFKDO Obernberg

"Blaulichtpower 2018" des Abschnitts-Feuerwehrkommandos Obernberg: Neun unterschiedliche Einsatzszenarien wurden in den Gemeinden Reichersberg, Utzenaich, Mühlheim am Inn, St. Martin im Innkreis, Geinberg, Antiesenhofen, Lambrechten und Obernberg am Inn geübt – mit 140 Einsatzfahrzeugen und 890 Gesamtteilnehmern.

Sechs Rotkreuz-Ortsstellen samt Notärzten, die Rotkreuz-Suchhundestaffel, das Bezirkspolizeikommando mit ihren Polizeiinspektionen, die ÖBB sowie die Bezirkshauptmannschaft Ried waren im Einsatz.

Darüber hinaus beteiligen sich in den Grenzgebieten auch Einsatzkräfte aus den Nachbarbezirken sowie aus dem benachbarten Bayern an der zweitägigen Großübung.

Vom Brand eines Industriebetriebes, einer Fahrzeugbergung samt Personenrettung aus einem Baggersee, einer großangelegten Personensuche, einem Bahnunfall mit mehr als 30 Verletzten samt Austritt von gefährlichen Stoffen aus einem Güterwaggon, einem Sprengeinsatz bis hin zum Einsatz der Höhenretter auf einem Hochsilo reichten die Übungsannahmen.

"Wir wollten damit zeigen, wie schnell es vom Absetzen eines Notrufes geht, bis rasche und vor allem ehrenamtliche und unbezahlte Hilfe am Einsatzort eintrifft. Für einen raschen Einsatzerfolg sind solche Übungen von enormer Bedeutung, denn nur durch eine reibungslose Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen kann im Ernstfall rasch und professionell geholfen werden", so Abschnitts-Feuerwehrkommandant Hans Wimmer, Organisator der "Blaulichtpower 2018". Rieds Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger: "Szenarien wie diese fallen – Gott sei Dank – nicht in dieser Geballtheit und auch nicht alltäglich an. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen."

Professioneller umgehen

Andreas Hattinger, Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes Ried: "Wir leben zum Glück in einer Region, in der ‚wahre’ Katastrophen selten sind. Dennoch kann der Ernstfall jederzeit auch bei uns eintreten. Das Großtraining gab uns allen die Gelegenheit, das Zusammenwirken einer großen Anzahl von Kräften mit verschiedenen Sondereinheiten in komprimierter Form zu üben. Unser Ziel ist es, besser, effektiver und professioneller mit Ausnahmesituationen umzugehen."

