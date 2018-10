Bio Greissler schließt mit Jahresende: Neuer Pächter für Nahversorger gesucht

TAUFKIRCHEN. Betreiber Hubert Wallner will sich beruflich verändern und sucht dringend Nachfolger.

Ende des Jahres schließt Bio Greissler in Taufkirchen/Pram. Angeboten werden dort von Bio-Gemüse und -Lebensmittel bis hin zum gesunden Frühstück. Bild: (OÖN)

Der Bio Greissler in der Pramtalgemeinde schließt mit Jahresende. Die Entscheidung von Betreiber Hubert Wallner überrascht nicht nur Stammkunden, denn der Shop erfreut sich großer Beliebtheit. "Ich will mich beruflich verändern und ziehe deshalb mit Jahresende einen Schlussstrich", so Wallner.

Im März 2015 öffnete der Bio Greissler in Taufkirchen an der Pram. Zur Freude vieler aus dem Bezirk Schärding, die vor Ort biologisch produzierte Lebensmitteln jederzeit und in großer Auswahl kaufen möchten. "Der Laden wurde von Anfang an von den Leuten gut angenommen und läuft wirtschaftlich gut", so Wallner.

Und warum nun das Aus? "Bevor ich den Shop eröffnet habe, war ich im Außendienst tätig. Als ich wieder begonnen habe, Bio-Obstkisten an Firmen auszufahren, wurde mir bewusst, wie sehr ich das vermisst habe. Deshalb will ich wieder in meinen alten Job zurück." Eine fixe Stellenzusage hat der Taufkirchner noch nicht, aber dass er die Greisslerei mit Jahresende schließt, ist fix. Er ist daher auf der Suche nach einem neuen Pächter. "Das Gebäude gehört nicht mir, aber der Besitzer möchte auch auf jeden Fall, dass der Bio-Laden weitergeführt wird. Mein Nachfolger kann alles übernehmen – vom Namen und Logo bis zur Einrichtung – und ich würde sie oder ihn auch einschulen. Er kann sich Ende Dezember bei mir den Schlüssel abholen und am nächsten Tag weitermachen." Dass das Geschäft weiterbetrieben wird, wäre Wallner ein Anliegen. "Solche Läden sind wichtig für den Ortskern und die Nahversorgung. Ich hatte Kundschaft aus dem ganzen Bezirk und die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steigt zukünftig weiter." Seine Entscheidung, einen Bio-Laden zu eröffnen, bereut Wallner nicht. "Aber jetzt stehe ich nicht mehr hundertprozentig dahinter und deshalb höre ich auf."

Und welche Voraussetzungen müsste der neue Pächter mitbringen? "Wichtig ist nur, dass sie oder er eine Leidenschaft für Bio-Produkte hat und diese Einstellung auch selbst lebt. Man darf nicht nur wirtschaftlich denken, sondern es gehört schon auch eine Portion Idealismus dazu."

Interessenten können sich direkt bei Hubert Wallner, Tel.: 0676/ 69 19 190, Email: hubert@biogreissler.info melden. Info: www.biogreissler.info

