"Bei der Wahl in drei Jahren ist mein Ziel, Bürgermeister zu werden"

RIED. FP-Vizebürgermeister Thomas Dim lobt im OÖN-Interview das fraktionsübergreifende politische Klima in Ried.

Seit drei Jahren ist Thomas Dim (FP) Vizebürgermeister in Ried – 2021 will er wieder antreten. Bild: Streif

Seit 1997 ist Thomas Dim (53) für die Rieder FP politisch aktiv, seit 2009 ist er Fraktionsobmann, und vor drei Jahren wurde der verheiratete Vater einer Tochter zu Rieds Vizebürgermeister gewählt

OÖN: Sie sind seit 2015 im Stadtrat und Vizebürgermeister. Wie sieht Ihre "Halbzeitbilanz" der aktuellen Legislaturperiode aus?

Thomas Dim: Ich glaube, dass wir fraktionsübergreifend miteinander gute Arbeit für die Stadt Ried geleistet haben. Das Gesprächsklima in der Stadtpolitik ist grundsätzlich ausgezeichnet. Ich habe zu allen Mitgliedern im Stadtrat ein freundschaftliches Verhältnis. Durch die Zusammenarbeit geht bei uns auch etwas weiter, außerdem ist die Verhandlungsposition bei wichtigen Entscheidungsträgern der Landespolitik so mit Sicherheit eine bessere. Ich denke da beispielsweise an die Umsetzung des Busterminals, des regionalen Verkehrskonzepts oder des Freizeitbades.

Wie würden Sie Ihren persönlichen politischen Stil bezeichnen?

Ich bin einer, der für jede Meinung Verständnis hat und immer für Gespräche bereitsteht. Ein "sturer Hund", der immer mit Gewalt auf dem eigenen Standpunkt besteht, bin ich sicher keiner. Politik ist etwas Lebendiges, die Mehrheit entscheidet, und das soll auch so bleiben.

Stichwort Busterminal, wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen?

Ich schätze, im Mai oder Juni. Hoffentlich kann der Probebetrieb schon einige Monate vorher starten. Dass es sich mit der Änderung der Fahrpläne im Dezember schon ausgeht, glaube ich nicht.

Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Stadt Ried?

Ich denke, Ried ist eine sehr lebenswerte Stadt. Das wird mir bei den vielen Gesprächen mit den Bürgern auch immer wieder gesagt. Die Rückmeldungen, wie lebenswert Ried unter anderem aufgrund der vielen Kultur- und Sporteinrichtungen ist, sind sehr positiv. Die Leute fühlen sich wohl, auch in den Abendstunden muss hier niemand Angst haben.

Hat der Handel in der Innenstadt unter der Eröffnung der Weberzeile vor drei Jahren gelitten?

Nein, eher nicht. Ich glaube, dass der Handelsumsatz in der Stadt Ried sogar mehr geworden ist. Gäbe es die Weberzeile nicht, würde die Situation für den innerstädtischen Handel womöglich noch prekärer aussehen. Die Herausforderungen im Handel betreffen ja nicht nur die Stadt Ried. Man braucht sich nur ansehen, wie günstig Paketdienste mittlerweile sind. Die Hemmschwelle, viele Produkte im Internet zu bestellen, wird leider immer niedriger. Dabei sollte man aber auf keinen Fall vergessen, dass nur wir Konsumenten durch den persönlichen Einkauf in der Region Arbeitsplätze erhalten können.

Welche Projekte würden Sie lieber heute als morgen umsetzen?

Wichtig wird es sein, wieder mehr Leute in die Innenstadt zu bringen. Hier sollte man vor allem Konzepte erarbeiten, wie das Wohnen in der Stadt wieder attraktiviert werden kann. Weiters wünsche ich mir, dass bei einem möglichen Neubau des Internats mit kleinen Garconnieren für Schüler, Lehrlinge und junge Menschen endlich etwas weitergeht. Die Pläne der ISG liegen auf dem Tisch, Gespräche mit dem Land wurden geführt. Derzeit beläuft sich der jährliche Abgang für die Stadt durch das Internat auf mehr als 100.000 Euro.

Woran scheitert es dann?

Hier wäre Bürgermeister Albert Ortig gefordert, endlich in die Offensive zu gehen. Ich weiß auch nicht, warum hier nicht wirklich etwas weitergeht.

In drei Jahren sind wieder Landtags- und Gemeinderatswahlen. Aus heutiger Sicht: Werden Sie wieder bei der Bürgermeisterwahl antreten?

Ja, mit Sicherheit. Wir hatten im Sommer eine Klausur der Stadtpartei, wo ich die Frage in den Raum gestellt habe, ob ich 2021 als Spitzenkandidat ins Rennen gehen soll. Jeder in der Partei hat mir den Rücken gestärkt. Ich werde mit einem sehr guten Team ins Rennen gehen und trete an, um Bürgermeister zu werden. Selbst wenn Albert Ortig noch einmal ins Rennen geht, wovon ich ausgehe, glaube ich, dass die Chancen völlig intakt wären.

Thomas Dim mit seinen Fraktionskollegen der FP Ried, Angelika Podgorschek und Ernst Reiter

