Begehrter RedDot-Award für Martin Ballendat

BRAUNAU/SIMBACH. Hohe Auszeichnung für Produktdesign von Stuhl.

Martin Ballendat (3. v. l.) mit Award „Best of the Best“ Bild: Ballendat

Der Designer Martin Ballendat, Geschäftsführer von Design Ballendat mit Sitz in Braunau und Simbach, wurde im Aalto-Theater in Essen ausgezeichnet: Er bekam für seinen Stuhl Duoblock den Design-Award "RedDot Best of the Best" verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung für Produktdesign, die in Europa vergeben wird, und die höchste Auszeichnung, die der Designer je erhalten hat.

Hersteller aus 42 Ländern nahmen mit 6500 Produkten am Bewerb teil. Der Award "Best of the Best" geht nur an die Besten aller RedDot-Award-Gewinner jeder Produktkategorie. Der Designer Martin Ballendat gehört inzwischen zu den bekanntesten und erfolgreichsten Möbeldesignern Europas. Seine in Braunau und Simbach ansässige Firma mit Entwurfsstudio in Unterach am Attersee arbeitet international für über 30 bekannte Marken in 14 Ländern.

