Bayern begeistert von Ried

NEUÖTTING/RIED. Bayern-Politiker voll des Lobes über Bürgermeister.

Delegation entdeckte „nahezu keine Leerstände“. Bild: OÖN

Eine Polit-Abordnung aus dem bayerischen Neuötting hat sich in Ried bei Bürgermeister Albert Ortig über "Erfolge durch langjähriges intensives Stadtmarketing in der Altstadt informiert", berichtet die Passauer Neue Presse. Neuötting müsse sich "im Dialog zwischen Wirtschaft und Kommune zehn Jahre nach der Stadtplatzsanierung neu ausrichten."

Der Blick über die Grenze zeige, welche Erfolge man unter anderem mit Investitionen in Höhe von 500.000 Euro jährlich in Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing erreichen könne, so die Passauer Neue Presse. Ried sei eine Einkaufsstadt in der Altstadt, in der man den beständigen Dialog zwischen Wirtschaft und Kommune pflege. Bei einem Rundgang durch die Innenstadt habe man nahezu keine Leerstände gesehen, dafür aber viele kleine Geschäfte in sanierten Altstadthäusern.

Dazu gebe es seit 2015 ein neu errichtetes Einkaufsviertel in der Innenstadt – auf 22.000 Quadratmetern Verkaufsfläche mit 50 neuen Läden und 800 Tiefgaragenstellplätzen: "Eine Stadt in der Stadt, und alles fußläufig erreichbar", stellte die Neuöttinger CSU laut Passauer Neue Presse fest. In einer Mitteilung nach dem Besuch in Ried unterstrich die CSU, man habe schnell erkannt, dass "der wohl wesentlichste Erfolgsfaktor von Ried der Bürgermeister als Antreiber von Ideen und Projekten ist".

