Ball-Großereignis: Nun Restkarten in der Kaserne

RIED. Nach längerer Pause kehrt der von vielen mit Freude erwartete Rieder Garnisonsball zurück – damit steht am Samstag, 19. Jänner, in den Rieder Messehallen 18 und 19 eine der größten und beliebtesten Ballveranstaltungen des Landes an.

Restkarten ab 7. Jänner unter Tel. 0664/6228230 orderbar Bild:

Der bisherige Kartenvorverkauf sei ein voller Erfolg gewesen. Spätentschlossene haben ab 7. Jänner noch die Möglichkeit, in der Kaserne Karten zu ergattern – täglich von 8 bis 19 Uhr, Tel: 0664/6228230. Die vergangenen Garnisonsbälle zählten, wie berichtet, zwischen 3000 und 4000 Besucher.

In diese Richtung dürfte es auch bei der Neuauflage gehen, so die Organisatoren. Der Erlös des Garnisonsballs wird gespendet – zum Beispiel an gesundheitlich schwer angeschlagene ehemalige Soldaten. Um eine Veranstaltung dieser Größe in entsprechender Qualität anbieten zu können, bedürfe es jeder Menge Personal, bedient wird durch Rekruten und die Kadereinheiten, dazu packen Schülerinnen der Rieder HBWL tatkräftig an.

Mit 300 Berufssoldaten stellt Ried derzeit übrigens das stärkste Bataillon innerhalb der Brigade, und es sind 230 Rekruten vor Ort. "Für diesen Balltermin passen die Umstände. Wir haben genügend Kräfte zur Verfügung. Außerdem kommt uns die Messe Ried sehr entgegen", sagt Bataillonskommandant Alfred Steingreß. "Ich glaube, es ist notwendig, dass es wieder einen Garnisonsball gibt. Und wir bieten ein neues Konzept", so Steingreß.

Dekoriert werde ansprechend mit riesigen Fotos. Die Messehalle 19 dient als eigentlicher Ballsaal, aufgetanzt wird bei Walzer durch Soldaten und 40 Debütantinnen. Swing, Blues, Funk und Latin in Topqualität verspricht das renommierte Seelos-Orchester aus Deutschland. Die Tanzgruppe Eberschwang lässt eine flotte Mitternachtseinlage erwarten.

Discofreunde werden mit den DJs "2:Tages:Bart" bedient – und einer 90 Meter langen Theke, der längsten der Region. Dazu gibt es eine Sektbar und eine 40 Meter lange Bierbar.

Das Bier kommt von der Brauerei Ried, der Wein aus dem Stift Reichersberg und vom Gut Goldenitz aus dem Burgenland, Sommelierbegleitung inklusive. Kulinarisches in fester Form mit breitem Angebot serviert die Kaserne aus der eigenen Küche, sogar die Gulaschkanone wird zum Ball aufgefahren. Zwischen den Hallen 18 und 19 wird eine Chillout-Area ohne Musik zum Entspannen eingerichtet. Für Raucher stehen vor den Hallen zwei beheizte Zelte bereit – mit Barbetrieb. Alle Details zum Ball gibt es auf www.garnisonsball2019.at.

