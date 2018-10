Ausgezeichnet nachhaltig: Gewürzkino österreichweit top

LAMBRECHTEN. Schneiderbauers siegten bei bundesweitem Bewerb mit ihrem Projekt.

Franz und Irmgard Schneiderbauer mit ihren Kindern Karin und Stefan. Bild: (privat)

Groß ist die Freude bei unserer "Innviertlerin des Jahres 2018" Irmgard Schneiderbauer und ihrer Familie über die hohe Auszeichnung für ihr "Gewürzkino" im Projektwettbewerb "Wertschöpfung am Land" des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus in der Kategorie Lebensmittel.

"Als österreichweiter Preis für wertschöpfende Projekte ist das ein toller Erfolg für die Familie Schneiderbauer, aber auch gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Arbeit von vielen Leader-Projekten in der Region Sauwald-Pramtal. Zahlreiche innovative und vor allem auch wertschöpfende Projekte werden in unserer Region mit Leader unterstützt und tragen zur Weiterentwicklung des Innviertels bei. "So ein Erfolg freut uns da besonders!", sagt Johannes Karrer, Geschäftsführer der Leader-Region Sauwald Pramtal.

Multimediale Erlebniswelt

Das Gewürzkino ist im alten Stallgewölbe der Familie Schneiderbauer integriert und findet sich als multimedialer Erlebnisraum, in dem das Handwerk im Vordergrund steht, ein. Seit April dieses Jahres werden dem Besucher der spannende Weg vom Anbau bis zur Ernte und Verarbeitung der Gewürzpflanzen dort vermittelt.

Das Gewürzkino ist ein Erlebnis mit allen Sinnen, wie zum Beispiel Riechen durch Duftzerstäubung. Die Gewürzpflanzen werden in Schaukästen dargestellt. Der Raum ist mit multimedialem Equipment ausgestattet, um den Besuchern den spannenden Weg vom Anbau bis zur Ernte und Verarbeitung der Gewürzpflanzen zu vermitteln. Natürlich darf in einem Kino auch ein Film nicht fehlen. Dieser zeigt, wie die Innviertler Gewürzspezialisten arbeiten. Ein zusätzlicher positiver Aspekt des ausgezeichneten Leader-Projektes ist außerdem die Bewusstseinsbildung für die nachhaltige Nutzung regionaler Ressourcen und die Bedeutung des traditionellen Handwerks.

"Der Ausbau der Wirtschaftsregion Innviertel ist für die Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung sowie der ländlichen Wirtschaft besonders wichtig. Ein attraktives Angebot an Erlebnismöglichkeiten ist daher für die gesamte Region bereichernd. Durch den adaptierten Exkursionsraum der Schneiderbauers wird den Besuchern die Arbeitsweise, die regionale Bedeutung des Anbaues sowie die kulturelle Bedeutung der landwirtschaftlichen Arbeit verdeutlicht", so Karrer.

Führungen: Das Gewürzkino ist gegen Voranmeldung ab 15 Personen buchbar: Stefan Schneiderbauer, Tel.: 0676/9217131. Informationen online unter: www.schneiderbauer-gewuerze.at

