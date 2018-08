Ausgesetzte Katzenbabys in letzter Minute gerettet

MUNDERFING/BRAUNAU. Vor einigen Tagen wurden vier Katzenbabys vom Tierschutzhof Pfotenhilfe gerettet. Leider gehen aber nicht alle Fälle so glimpflich aus.

Die vier Kätzchen kurz nach ihrer Rettung Bild: Sonja Muellner

Kürzlich wurden vier hilflose Katzenbabys, die noch nicht einmal die Augen geöffnet hatten, auf einem Holzstapel am Waldrand gefunden. Sie waren maximal zwei Tage alt und konnten dank einer aufmerksamen Spaziergeherin in letzter Minute gerettet werden. Nun werden sie von Mitarbeitern der Pfotenhilfe Lochen mit der Flasche aufgezogen.

Leider gehen nicht alle Fälle so glimpflich aus. Ohne fremde Hilfe haben ausgesetzte Kätzchen kaum oder gar keine Überlebenschancen. Trotzdem werden vor allem in der Urlaubszeit fast täglich Katzenbabys und sogar ganze Familien ausgesetzt. Erst nach dem Sommer haben die mittlerweile über 100 Kätzchen, die derzeit im Tierschutzhof im Innviertel versorgt werden, wieder eine Chance auf einen neuen Besitzer, so Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe.

Laut Tierschutzgesetz dürfte es die meisten dieser Katzen gar nicht geben, denn wenn die Mütter und Väter gesetzeskonform kastriert wären, gäbe es keinen Nachwuchs.

