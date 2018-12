Auftragslage erzwang Ausbau um zwei Millionen Euro

EBERSCHWANG. Die Firma Ceatec mit Sitz in Eberschwang expandiert weiterhin im Bereich der Umwelttechnik.

Geschäftsführer Jürgen Jobst Bild: Ceatec

Das Unternehmen plant und produziert Filteranlagen für die Reinigung industrieller Abluft für Kunden aus der Holzwerkstoff-, Eisen- und Stahlindustrie und liefert an fünf Kontinente.

Aufgrund einer Rekordauftragslage wurde ein Ausbau am Firmenstandort dringend notwendig, so Ceatec. Der Neubau für die Sparte Automatisation ist nun nach acht Monaten Bauzeit fertiggestellt. "Insgesamt wurden in den Neubau zwei Millionen Euro investiert. Wir haben neben dem bestehenden Firmengebäude ein neues modernes Bürogebäude errichtet und eine vorhandene Lagerhalle adaptiert", so Geschäftsführer Jürgen Jobst.

Ceatec habe den Neu- und Umbau in Rekordzeit realisiert, am neuen Areal sind ein neues Bürogebäude und eine 600 Quadratmeter große Montagehalle entstanden. Im neuen Firmengebäude hat in direkter Nachbarschaft zum bestehenden Gebäude die "Ceatec Automatisation" Einzug gehalten. Die Übersiedlung in den neuen Standort ist bereits erfolgt. "Aufgrund der kurzfristig umgesetzten Erweiterung sind wir jetzt in der Lage, den starken Auftragseingang zu bewältigen", sagt Eigentümer Werner Griesmaier.

Die Auftragsbücher der Ceatec seien randvoll: Aktuell werden zwei Großprojekte in den USA realisiert. Im Bundesstaat Pennsylvania wird ein Trockner installiert – aus Holzfaserplatten werden ganze Möbelserien gefertigt. "Das Auftragsvolumen liegt allein bei diesem Auftrag bei rund zwölf Millionen Euro. Die Inbetriebnahme ist für Ende erstes Halbjahr 2019 geplant", so Jürgen Jobst.

In Alabama wird durch einen Kunden der Ceatec ein großes Spanplattenwerk errichtet. Von Ceatec werden ein Nasselektrofilter, die Absaug- und Förderanlage und die Automatisierung geliefert. Der Umsatz für das Innviertler Unternehmen liegt hier bei rund neun Millionen Euro.

Die mehrheitlich im Besitz der POS Industries mit Sitz in Linz stehende Ceatec wachse massiv und erwarte einen Rekordumsatz von 34 Millionen Euro – gegenüber 20 Millionen Euro im Jahr 2017. Der 2002 gegründete Umwelttechnik-Spezialist beschäftigt im Betrieb 45 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren sei mit einem deutlichen Mitarbeiterzuwachs zu rechnen.

