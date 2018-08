Auch mit zwölf Kindern sagen die Eltern: "Es ist bei uns wie in anderen Familien"

JEGING. Jeginger Ehepaar Büchsenmeister gibt als Großfamilie in Vorträgen Tipps für den Alltag.

Ein Familienfoto der Familie Büchsenmeister, die Eltern sind Maria (2.v.re hinten) und Richard (3.v.re.) Bild: privat

Zwölf Kinder haben Maria und Richard Büchsenmeister in die Welt gesetzt. Ja, richtig gelesen. Zwölf! Josef (25), Hanna (23), Maria (22), Rosa (21), Karl (19), Leonhard (18), Georg (16), Bernadette (14), Ferdinand (12), Hedwig (10), Konrad (6) und Richard (3). "Es ist bei uns wie in anderen Familien, nur eben mit mehr Kindern", sagt Richard Büchsenmeister ganz entspannt. Seine Frau Maria kann das bestätigen, nennt aber vor allem die Ordnung als wichtigen Punkt. "Es ist eben etwas anderes, ob zwei Kinder ihren Pullover liegen lassen oder ob zehn das tun", nennt sie ein Beispiel. Jeder muss mithelfen, dann klappt es auch, sagt sie.

Erfahrungen geben sie weiter

Aber nicht nur Ordnung macht das Leben mit Kindern aus, will sie klarstellen. "Gemeinsame Zeit, auch für uns als Paar, mit den Kindern, den großen und den kleinen ist uns wichtig", sagt die Mutter. Dass sie ihren Haushalt mit zwölf Kindern im Griff hat, erfährt man nicht nur als Gast im großen Haus, sondern auch als Besucher einer ihrer Kurse zum Thema "Familienmanagement". Die Nachfrage sei so groß, dass sich mittlerweile eine Mitarbeiterin um die Kurse in Bayern kümmert. Doch nicht nur das.

Auch einen Verlag haben die Büchsenmeisters vor neun Jahren gegründet. "ehefamiliebuch" heißt dieser. Dort gibt es Ratgeber der beiden zu kaufen, aber auch Infos über andere Literatur, wie Kinderbücher oder Romane. "Bücher geben einem so viel Gesprächsstoff über wichtige Themen, wie zum Beispiel die Liebe", sagt Maria, die mit all ihren Kindern immer gelesen hat und gerne mit ihnen über Bücher spricht. "Es ist wie eine Art Trockentraining. Das eigenständige Denken wird gefördert, sie werden dabei geschult, zu eigenen Entscheidungen zu kommen", sagt Richard über das Lesen. Den beiden ist es wichtig, ihren Kindern gute Werte mitzugeben, sie sollen sich ihre eigene Meinung bilden können und dürfen.

Auch Kurse zu zweit gibt das Ehepaar Büchsenmeister. Über die Sexualerziehung in der Familie vom Kleinkindalter bis in die Vorpubertät sprechen sie – seit 20 Jahren. "Wir sind überzeugt davon, dass Eltern die wichtigsten Erzieher auch in diesen Dingen sind und man das nicht nur anderen überlassen sollte", sagt Richard Büchsenmeister. Er arbeitet bei der Erzdiözese Salzburg im Familienreferat und ist für die Ehevorbereitungskurse zuständig. "Eheliche Liebe ist das Wichtigste. Wenn wir beide uns nicht mögen, dann klappt alles rundherum nur schwer. Wenn es uns gut geht, dann geht es den Kindern auch gut", davon ist er überzeugt. Deshalb gab und gibt es jedes Jahr auch Kurzurlaube nur zu zweit (beziehungsweise plus Stillkind). Die anderen Kinder waren dann bei Verwandten, die sich freuten, sie endlich länger zu sehen. "Jetzt sind wir aber eh in der glücklichen Lage, dass die Großen gerne auf die Kleinen aufpassen", sagt Richard.

In der Pfarre kennengelernt

Die gebürtigen Steirer kennen sich schon lange aus der Pfarre in Graz, zusammengekommen sind sie in Wien. "Nach einem Jahr haben wir geheiratet", sagt Maria. Dass sie viele Kinder haben, stand schon früh fest. Ob es bei zwölf bleibt? "Das haben wir noch nicht entschieden", sagt Maria und lächelt ihrem Richard zu.

Mehr Infos über die Büchsenmeisters, ihre Kurse und Ratgeber: ehefamiliebuch.at

