Als "zweite Wahl" zur Goldhauben-Bezirksobfrau

BRAUNAU, BURGKIRCHEN. Brigitte Wimmer will junge Frauen im Alter von 15 bis 40 Jahren überzeugen, den Goldhauben beizutreten.

Große Verdienste hat Vorgängerin Friederike Knechtl (li.) geleistet, rechts die neue Bezirksobfrau Brigitte Wimmer. Bild: privat

Seit Jahresbeginn haben die weit mehr als zweitausend Goldhaubenfrauen in den 45 Ortsgruppen des Bezirkes Braunau eine neue Chefin – Brigitte Wimmer aus Burgkirchen. Die 62-Jährige gesteht freimütig, nur "zweite Wahl" gewesen zu sein. Was sie aber überhaupt nicht störe: "Im Gegenteil, um so mehr werde ich mich anstrengen, den verantwortungsvollen Job gut zu machen."

Junge Frauen überzeugen

Was sich die Jungpensionistin besonders vorgenommen hat: "Junge Frauen davon zu überzeugen, dass es schön ist und Sinn macht, in unserer Gemeinschaft mitzumachen." Obwohl Braunau die mitgliederstärkste Goldhauben-Bezirksorganisation Oberösterreichs ist, wirbt Brigitte Wimmer vor allem bei den 15- bis 40-Jährigen, sich ihrer Organisation anzuschließen. "Weil viele erst dann verstehen, wie schön es bei uns ist, wenn sie mit einer Goldhaube und in Festtracht an einer unserer vielen Ausrückungen teilnehmen", sagt die Mutter zweier Töchter und eines Sohnes. Auch die sozialen Engagements der einzelnen Goldhaubengruppen – "unter anderem für Licht ins Dunkel, die Lebenshilfe und viele zu Unrecht in Not geratene Frauen und Familien" – seien schöne Gründe, "bei uns mitzumachen. Ganz abgesehen von den vielen Treffen auch ohne Tracht und Goldhaube."

Es müsse landesweit an dem bei vielen jungen Frauen vorherrschenden Vorurteil, es sei altmodisch, sich Goldhaubengruppen anzuschließen, aufgeräumt werden. "Da bedarf es enormer Anstrengungen, aber eine Imagekorrektur ist unbedingt anzustreben", gibt Wimmer zu. Freimütig gesteht sie, mit der Aufklärungsarbeit in der eigenen Familie beginnen zu müssen, "meine beiden Töchter gehören – noch – keiner Goldhaubengruppe an". Ein erster Schritt, die Mitgliedschaft bei einer Goldhaubengruppe schmackhaft zu machen, sei es "die ganz jungen Mädchen" anzusprechen. Landesweit würde derzeit an den Häubchen für Mädchen gearbeitet. "Da gibt es eine Veränderung, die wir in allen Ortsgruppen durchziehen sollen und wollen", sagt Wimmer.

Ob sie das Amt der Bezirksobfrau gerne angenommen habe, beantwortet Braunaus "Neue" so: "Nachdem die ursprünglich vorgesehene Kandidatin abgesagt hat, wurde ich gefragt. Und irgendwie muss es ja weitergehen. Also hüpfe ich halt ins kalte Wasser. Wird schon gut gehen." Dass Brigitte Wimmer das Führen eines Teams beherrscht, hat sie in den vergangenen zehn Jahren als Obfrau der Goldhaubengruppe Burgkirchen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nun hat sie halt 45 statt einer Ortsgruppe zu führen.

Helfend zur Seite steht ihr Gatte Alois, der zwar behauptet, die Übernahme der Verantwortung für den ganzen Bezirk Braunau "sei ihre Sache". Gerne sei er aber bereit, zu helfen, wenn "Not am Manne" sei. Brigitte Wimmer gesteht, erst Ja zur Übernahme des Bezirkspostens gesagt zu haben, "nachdem ich meine Familie und den Vorstand der Burgkirchner Goldhaubenfrauen gefragt habe".

Die Familie hätte nichts dagegen gehabt, "die Ortsgruppe Burgkirchen auch nicht. Nachdem ich meinen Frauen versprochen habe, auch in Burgkirchen ihre Obfrau zu bleiben".

