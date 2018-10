Als Mädchen in Auschwitz: "Nur durch Zufall habe ich überlebt"

SANKT RADEGUND. Anita Lasker-Wallfisch erzählt in St. Radegund ihre (Überlebens)Geschichte.

Anita Lasker-Wallfisch überlebte das Konzentrationslager. Bild: privat

Anita Lasker-Wallfisch, Mitglied des Frauenorchesters von Auschwitz, liest am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus Hofbauer in St. Radegund aus ihrem Buch "Ihr sollt die Wahrheit erben". Veranstalter ist das OÖ Volksbildungswerk St. Radegund.

Die Zeitzeugin Anita Lasker-Wallfisch wurde 1925 in Breslau geboren. Sie lebt heute in London und ist eine der letzten Überlebenden des Frauenorchesters von Auschwitz-Birkenau. Lasker-Wallfisch ist eine von drei Töchtern des jüdischen Rechtsanwalts Alfons und der Geigerin Edith Lasker. 1942 wurden ihre Eltern von den Nazis deportiert und ermordet. Die beiden jüngsten Mädchen kamen in ein Waisenhaus. Bei einem Fluchtversuch verhaftete man sie und deportierte sie ebenfalls ins KZ Auschwitz. Da Anita Cello spielen konnte, wurde sie Mitglied im Lagerorchester und konnte so dem Tod entkommen.

Lange Zeit hatte sie "ihre Geschichte" nicht einmal ihren Kindern erzählt. Schließlich entschloss sie sich aber ihre Erlebnisse für sie aufzuschreiben. Zu diesem Zeitpunkt waren diese schon erwachsen. Später wurde die Niederschrift in dem Buch "Ihr sollt die Wahrheit erben" veröffentlicht. Seit Ihrer Pension, Anita Lasker-Wallfisch war Mitbegründerin und Orchestermitglied des English Chamber Orchestra, reist sie um die Welt, um Ihre Geschichte zu erzählen. "Wir Auschwitz-Überlebende werden nicht mehr lange leben. Es wird bald niemand mehr da sein, der die unsagbare Grausamkeit von damals authentisch erzählen kann", meint die Autorin heute.

