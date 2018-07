Alles gegeben, knapp verloren: Gurten war ein ebenbürtiger Gegner

GURTEN. Knappe 1:2-Niederlage gegen den Wolfsberger AC – Regionalligist spielte sich mit einer tollen Partie in die Herzen der Zuschauer.

Enorm zweikampfstark: Gurtens Christoph Hüttmair (links) im Duell mit Dever Akeem Ogrill Bild: Furtner

Mit dem Wolfsberger AC gastierte in der ersten Runde des Uniqa ÖFB-Cups ein "Hochkaräter" in der Park21-Arena in Gurten. Der Bundesligist wurde von den Heimischen in einem kampfbetonten und schnellen Spiel bis zur letzten Minute gefordert.

Die Wolfsberger waren in der Chancenverwertung einfach etwas effektiver als die Heimischen. Vor allem der zweifache Torschütze Marc Andre Schmerböck zeigte, dass er im Strafraum ein Vollstrecker ist.

Nach dem Führungstreffer des WAC (27. Minute) zeigte Gurten Charakterstärke. Die Truppe von Trainer Peter Madritsch kann noch ein wenig zulegen und taucht nun immer öfter vor dem Gehäuse von WAC-Keeper Alexander Kofler auf.

Im zweiten Spielabschnitt ist die Partie dann ein richtiger "Cupfight". In der 53. Minute wird der WAC-Torhüter von Rene Kienberger unter Druck gesetzt, er bringt den Ball nicht weg und Adil Kouskous bewahrt mit einem Traumpass die Übersicht. Er spielt Jakob Kreuzer ideal frei, der überlegt den Ball zum Ausgleich über die Linie drückt. In der 58. Minute schlägt der Bundesligist erneut zu. Nach einem etwas umstrittenen Freistoß, bei dem der Ball aus der Mauer zum sträflich freistehenden Schmerböck kommt, steht es 1:2.

Die größte Ausgleichschance für Gurten dann in der 71. Minute: Rene Wirth lässt drei Wolfsberger stehen und spielt den Ball ideal zu Jakob Kreuzer. Die Hälfte der Stadionbesucher war schon aufgesprungen, doch der Ball streifte nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Gurten will noch unbedingt die Verlängerung erzwingen und setzt noch mehr auf Angriff. Die Bemühungen wurden aber nicht mehr belohnt.

