Aerospace-Konzern FACC nimmt neue Autoklaven-Halle in Betrieb

INNVIERTEL. Der Flugzeugteilehersteller investiert rund 100 Millionen Euro in zukünftiges Wachstum.

Viele Mitarbeiter kamen zum FACC-Sommerfest mit ihren Familienangehörigen. Bild: FACC/Inge Streif

Rund 3500 Mitarbeiter feierten am vergangenen Samstag in St. Martin die Eröffnung der neuen FACC-Produktionsstätten. Der weltweit tätige Aerospace-Konzern bereitet sich mit einer Investition von rund 100 Millionen Euro auf das künftige Wachstum des Konzerns vor und unterstreicht seine Rolle als Top-Arbeitgeber in der Region. Bis zu 700 neue Arbeitsplätze sollen in den nächsten drei Jahren geschaffen werden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer würdigte in seiner Rede die technologischen Errungenschaften und das nachhaltige Zukunftspotenzial des oberösterreichischen Aerospace-Leitbetriebes. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer hoben die erfolgreiche Entwicklung von FACC als Technologiepartner aller großen Flugzeug- und Triebwerkshersteller hervor. Unter den zahlreichen Ehrengästen war auch Peer Wiebe (Airbus VP Cabin Procurement), die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden und sehr viele Geschäftspartner der FACC AG.

"Wir wollen unsere Position als einer der führenden Anbieter von hochtechnologischen Composite-Aerospace-Systemen in der Wachstumsbranche Luftfahrt ausbauen und auch in Zukunft der bevorzugte Technologiepartner unserer globalen Kunden sein", sagte FACC-CEO Robert Machtlinger in seiner Ansprache.

Dank vieler Neuprojekte im Wert von mehr als 750 Millionen Euro in Verbindung mit einem Auftragsstand von 5,9 Milliarden US-Dollar werden in den nächsten Jahren zusätzlich bis zu 700 neue Arbeitsplätze im Innviertel geschaffen.

Der Ausbau um 6400 Quadratmeter zusätzlicher Produktionsfläche ist ein erster Schritt des strategischen Investitionsprogramms. "In der ersten von drei Phasen haben wir 36 Millionen Euro investiert, 2018 und darüber hinaus werden weitere umfangreiche Investitionen folgen", sagte Robert Machtlinger. Nach dem Eröffnungsakt wurde groß gefeiert: Die Belegschaft und ihre Familien wurden zu einem Sommerfest geladen. Rund 3500 Mitarbeiter genossen das Sommer-Feeling auf dem Firmengelände.

