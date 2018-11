Adventliches in Altheim

ALTHEIM. Altheim bietet jede Menge Adventliches: Ein Lichterfest lockt am Freitag, 30. November, um 17.30 Uhr auf den Stadtplatz, wobei es auch ein Christkindl-Postamt gibt.

Ein Bratwürstel-Sonntag lockt am 2. Dezember ab 10 Uhr ins Pfarrheim. Der traditionelle Christkindlmarkt findet von 8. bis 10. Dezember statt – mit Musik, Motorsägen-Künstler, Fackelzug, Perchten und Nikolaus. Beim Wirt in Stern lässt sich am 16. Dezember Weihnachtsdekoration kaufen, und es wird verköstigt.

