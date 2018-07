Ablinger peilt bei WM die nächste Medaille an

RAINBACH. Handbike: Der Rainbacher startet von 2. bis 5. August bei der Weltmeisterschaft in Italien.

Walter Ablinger Bild: Wier PR

Der Saisonhöhepunkt steht für Paralympics-Sieger und Weltmeister Walter Ablinger unmittelbar bevor. Von 2. bis 5. August finden in Maniago/Italien die Weltmeisterschaften statt. Der Weltklasse-Handbiker aus Rainbach bei Schärding geht voll motiviert in diese WM. Um nichts dem Zufall zu überlassen und optimal vorbereitet in die Titelkämpfe zu gehen, absolviert Ablinger derzeit ein einwöchiges Trainingslager auf der WM-Strecke, um das Streckenprofil genau zu analysieren und das richtige Set-up zu finden.

Der Titelträger von 2013 geht mit großen Erwartungen in die beiden WM-Einzelbewerbe. "Nach einer ersten Besichtigung der WM-Strecke bin ich sehr zuversichtlich. Die Strecke mit langgezogenen Steigungen und rasanten Abfahrten sowie Kopfsteinpflasterpassagen kommt meinem Fahrstil sehr entgegen", sagt Walter Ablinger.

Am Donnerstag, den 2. August 2018 steht das Einzelzeitfahren über 13,6 Kilometer auf dem Programm, zwei Tage später folgt das Rundstreckenrennen über insgesamt 68 Kilometer. Geplant ist weiters noch der Start im Handbike-Teambewerb am 5. August. "Meine Erwartungen sind hoch, ich fühle mich in Topform und eine weitere WM-Medaille ist mein erklärtes Ziel", sagt Ablinger.

