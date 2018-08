AK Ried: Fragen zu Überstunden häufen sich

BEZIRK RIED. Der viel diskutierte "Zwölf-Stunden-Tag" hält auch die Rechtsexperten bei der Arbeiterkammer in Ried auf Trab.

Rieds AK-Bezirksstellenleiter Siegfried Wambacher (li.) und Rechtsexperte Christian Breyer Bild: Streif

"Das ist allerdings nichts Neues für uns." Das Thema sei bei den Beratungsgesprächen "ein Dauerbrenner", sagt Siegfried Wambacher, Bezirksstellenleiter der AK Ried.

Rund ein Fünftel der Überstunden würde österreichweit nicht ausbezahlt werden. "Viele Mitarbeiter kommen mit ihren Ansprüchen aus nicht abgegoltenen Überstunden erst nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu uns. Zuvor überwiegt oft die Angst vor einem Jobverlust", so Wambacher. Erst vor Kurzem wandte sich eine Frau wegen unbezahlter Überstunden und Nachtzuschlägen an die AK Ried. Die Innviertlerin bekam nach Intervention der AK 1300 Euro netto nachbezahlt.

Ein Arbeiter aus dem Bezirk Ried gab bei den Arbeitsrechtsexperten an, dass er mehr als 400 Überstunden nicht ausbezahlt bekommen habe. Nach einigem Hin und Her verhandelte die AK mit dem ehemaligen Unternehmen des Arbeiters einen Vergleich aus. "Die Firma musste dem Mann schließlich mehr als 3000 Euro netto nachträglich bezahlen", sagt Rechtsexperte Christian Breyer.

Rund 3800 Beratungen

Im Jahr 2018 wandten sich bisher rund 3800 Arbeitnehmer an die AK Ried. "Die Anzahl der Beratungen ist auf beständig hohem Niveau. Allerdings geht die Tendenz dazu, dass noch mehr Gespräche persönlich und nicht am Telefon geführt werden", so Wambacher. (tst)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema