Nach coronabedingter Pause ist die große Frühjahrs-Serie des Reitclubs Hofinger in Braunau-Ranshofen zurück. An drei Wochenenden werden Spring- und Dressurturniere ausgetragen. Zum Auftakt, dem Ranshofen Spring Opening von 1. bis 3. April, werden 970 Pferde erwartet. 897 Pferde sollen es am zweiten Wochenende sein – und 950 bei den Ranshofen Masters, die von 15. bis 17. April den Abschluss der Serie bilden.