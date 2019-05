95 Jahre Musikverein Senftenbach mit Gstanzl und Tanzl

Am kommenden Wochenende feiert der Musikverein Senftenbach sein 95-jähriges Bestehen und veranstaltet von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, ein dreitägiges Musikfest.

Unter dem Motto "Gstanzl und Tanzl mit Harry Prünster" führt der aus Radio und Fernsehen bekannte Moderator am Freitag, 31. Mai, durch das Programm. An diesem Abend dürfen sich die Besucher auf ein hochkarätiges Programm freuen. Mit dabei sind die Aspacher Tridoppler, die Goaß Moß Musi, die Gutauer Stubenhocker, D’Weinberg-Schnecken, die Innviertler Wirtshausmusi und Bene Weber aus Bayern. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, der Gstanzlabend beginnt um 20 Uhr. Weitergefeiert wird dann am Samstag, 1. Juni, mit vielen Gastkapellen. Der Empfang beginnt um 18 Uhr, um 19.30 Uhr folgt der Festakt, danach gibt’s Unterhaltung im Festzelt mit der "WPOS-Combo". Am Sonntag, 2. Juni, beginnt das Programm bereits um 10 Uhr mit dem Empfang der Kapellen, um 11 Uhr folgen der Festakt, danach der Festzug ins Zelt und Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle Aurolzmünster. Ab 14 Uhr musikalischer Ausklang mit der "Hoizblech-Musi".

Gstanzl & Tanzl am Freitag, 31. Mai, 20 Uhr; Vorverkaufskarten bei allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket, MV Senftenbach.