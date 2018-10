95 Jahre: Die Innviertler Künstlergilde feiert

RIED. IKG: Die älteste Künstlervereinigung dieser Art in Österreich nähert sich dem Hunderter und feiert mit einer Jubiläumsausstellung

Walter Holzinger (IKG-Vorsitz) und Hanna Kirmann (Stellvertreterin). Bild: rokl

"An einem Juniabend des Jahres 1923 saßen die Maler Aloys Wach und Louis Hofbauer im Café ‘Post’ in Braunau, die kulturellen Zustände der Nachkriegszeit beklagend." So lautet die Erzählung über den Beginn der Geschichte der Innviertler Künstlergilde, festgehalten von Karl Hosaeus, einem Forstverwalter in Mattighofen, der Zeuge dieses Treffens geworden war. 95 Jahre später gedenkt die Künstergilde dieses Treffens und der darauf folgenden Jahrzehnte künstlerischer und gesellschaftlicher Arbeit mit einer Jubiläumsausstellung. Diese wird am Mittwoch, 10. Oktober (19 Uhr, Raiffeisenbank Ried) eröffnet.

20 Künstler stellen aus

20 Kunstschaffende der Innviertler Künstlergilde werden die Ausstellung gestalten und eine Vereinigung von Künstlern repräsentieren, die in dieser Art in Österreich nicht nur einzigartig, sondern auch die älteste Künstlervereinigung ist.

"Vom Lande her" sollte sich die Kultur wieder von den Kriegswirren nach 1918 erfangen. Die IKG wurde in der Tat zu einer starken künstlerischen Kraft und hat sich stets weiterentwickelt. Auch der Zweite Weltkrieg bedeutete nicht das Aus. Zwar gab es von 1939 bis 1945 ein Aus, doch 1947 wurde die IKG neu organisiert.

Die Künstlergilde wird ehrenamtlich vom Vorsitzenden geführt, aktuell ist dies der Rieder Bildhauer Walter Holzinger. Mit der "Gilde", dem Begegnungsort der IKG am Kirchenplatz, gibt es seit fünf Jahren auch einen Ort zur Kunstvermittlung, an dem regelmäßig Veranstaltungen unterschiedlicher Art stattfinden.

In der Ausstellung in der Raiba Ried wird der Bogen der künstlerischen Sparten breit gespannt: Von der Grafik über Malerei, Plastik und Skulptur bis zur Musik und Literatur.

Die Künstler

Edith Argauer, Rudi Beer, Ilse Brantl-Bader, Silvia Fink, Judith Goetzloff, Dietmar Gruber, Maria Gruber, Heidi Has, Walter Holzinger, Fadhil Hussein, Josef Limberger, Wolfgang Maxlmoser, Paul Osterbauer, Christine Perseis, Gabi Rhomanko, Günther Schafellner, Martina Waldenberger, Robert Wallner, Odin Wiesinger, Elisabeth Wimmer-Köck.

