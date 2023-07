92-jährige Auswanderin besucht Schwester in Haag

Zu einem langersehnten Wiedersehen kam es dieser Tage in Haag am Hausruck: Die 92-jährige Theresia Frank besucht aktuell ihre ein Jahr ältere Schwester Maria Petereder. Frank war vor 69 Jahren in die USA emigriert. Jetzt ist sie für ihren "Heimaturlaub" allein von New Jersey nach Österreich geflogen. Sie wird drei Monate lang in Haag bleiben, wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester aufgewachsen ist.